İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya platformu Twitter hesabı üzerinden Cudi Dağı’ndaki Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'nden paylaşım yaptı.

"RABBİM BİRLİĞİMİZİ, DİRLİĞİMİZİ DAİM ETSİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerlere hitabını paylaşan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi: Burası Cudi Dağı’ndaki Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi… Kahraman jandarmalarımıza Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ’ın selamlarını, dualarını ilettik. Sayın Cumhurbaşkanımız telefonla kahramanlarımızın her birinin ayrı ayrı gözlerinden öptüğünü ifade ettiler. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim etsin.