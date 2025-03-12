Bakan Yerlikaya: "Motosiklet aksesuarlarında taksit imkanı olacak"
Motobike İstanbul Fuarı'nda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, BDDK ile görüşme yaptıklarını ve motosiklet aksesuarlarında taksit imkanının sağlanacağını açıkladı
Giriş: 12.03.2025 - 14:53 Güncelleme: 12.03.2025 - 14:53
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Motobike İstanbul Fuarı’nda açıklamalarda bulundu.
Yerlikaya, BDDK ile görüşme yaptıklarını ve motosiklet aksesuarlarında taksit imkanının sağlanacağını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, PETDER ile yaptıkları görüşme neticesinde kaskıyla akaryakıt almaya gelen motosikletlilere indirim uygulanacağını belirtti.
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