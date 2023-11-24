Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Keşfet
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.888,07 %-0,13
        DOLAR 28,8807 %0,19
        EURO 31,5719 %0,25
        ALTIN 1.854,26 %0,47
        FAİZ 41,27 %0,39
        GÜMÜŞ GRAM 22,06 %-0,14
        BITCOIN 37.916,00 %1,78
        GBP/TRY 36,3352 %0,49
        EUR/USD 1,0926 %0,18
        BRENT 81,68 %0,32
        ÇEYREK ALTIN 3.031,72 %0,47
        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu: Yapay zeka alanında ivme kazanacağız - Teknoloji Haberleri

        Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu: Yapay zeka alanında ivme kazanacağız

        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Antalya'da konuştu. Bakan Yardımcısı Coştu, Türkiye'de bilişim sektörünün büyük bir dinamizm yakaladığını belirterek, "Yenilik kapasitesiyle, çevikliğiyle, yeni ürün ve hizmetleriyle, ihracat performansıyla sektörün kabuğunu kırdığı kanaatindeyim. Biz de kamu olarak sektörün önünü açacak, daha da hızlandıracak adımları atmaya gayret gösteriyoruz. TÜBİTAK Yapay Zeka Ekosistem çağrıları ile yapay zeka alanına hem kamu hem özel sektör tarafında bir ivme kazandırmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 13:55 Güncelleme: 24.11.2023 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yapay zeka alanında ivme kazanacağız"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu Türkiye Bilişim Derneğince (TBD) Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen "Kamu-BİB'26 ve BİMY'30 Bütünleşik Etkinliği"nin açılışında yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. yılını kutladı.

        Coştu, Türkiye'de bilişim sektörünün büyük bir dinamizm yakaladığını belirterek, "Yenilik kapasitesiyle, çevikliğiyle, yeni ürün ve hizmetleriyle, ihracat performansıyla sektörün kabuğunu kırdığı kanaatindeyim. Biz de kamu olarak sektörün önünü açacak, daha da hızlandıracak adımları atmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

        Yeni yüzyılın Türkiye'nin gücüne güç kattığı ve refahını artırdığı bir Türkiye Yüzyılı olmasını temenni eden Çoştu, "Hiç şüphesiz bunun yolu teknolojide atılımdan ve yüksek teknolojili üretimden geçiyor. Çünkü artık ekonomik ve toplumsal değer üretmenin ana unsuru teknoloji halini aldı. Teknolojiye yatırım yapan, işini teknolojiyle yapan, odağa teknolojiyi koyan fark yaratıyor, kazanıyor. Ekonomik ve toplumsal değer üretimine öncülük ediyor" diye konuştu.

        REKLAM

        "BU KAPASİTENİN RAKAMLARA, VERİLERE YANSIDIĞINI GÖRÜYORUZ"

        Küresel rekabetin artık teknoloji odağında şekillendiğini ve hızlandığını söyleyen Çoştu, yüz yıllık firmalarla kemikleşmiş bir yapıya sahip otomotiv sektöründe, teknolojik dönüşümü yakalayan Tesla'nın tüm paradigmaları değiştirmeyi başardığına dikkati çekti.

        Çoştu, Türkiye'nin de bu rekabetin içerisinde yer alması gerektiğine işaret ederek, "Bu yarışta biz de varız diyebilmemiz lazım. Türkiye son 20 yılda önemli bir teknoloji kapasitesine, AR-GE yetkinliğine, ekosistemine ve aslında öz güvenine kavuşmuş durumdadır. Artık bu kapasitenin rakamlara, verilere yansıdığını görüyoruz. Yüksek teknoloji üretimimiz her geçen gün artıyor. Eylül ayı Sanayi Üretim Endeksi'ne göre, yüksek teknolojili üretim endeksimiz geçen yıla göre yüzde 50 artmış durumda. Savunma Sanayi ihracatı bunun önemli bir göstergesi. Sadece son 3 yılda 3 kat artıştan bahsediyoruz. Bu seneyi 6 milyar dolarlık bir ihracatla kapatmayı hedefliyoruz. Startup dünyasında da hızla yükselen bir grafiğe sahibiz. Önümüzdeki dönemde, özellikle dijital teknolojilerde bu performansımızı daha da geliştiriyor olacağız" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "KÜMELENME DESTEK PROGRAMINI YENİDEN DEVREYE ALDIK"

        Milli Teknoloji Hamlesi atılımının itici gücünü bilişim sektörünün oluşturduğuna değinen Çoştu, "Bilişim sektörümüz büyük bir dinamizm yakalamış durumda. Yenilik kapasitesiyle, çevikliğiyle, yeni ürün ve hizmetleriyle, ihracat performansıyla sektörün kabuğunu kırdığı kanaatindeyim. Biz de kamu olarak sektörün önünü açacak, daha da hızlandıracak adımları atmaya gayret gösteriyoruz" ifadesini kullandı.

        Çoştu, kamu alımlarında yetkilendirme, kamuda bulut bilişim uygulamaları, veri merkezi kapasitesinin artırılması ve sınır örtesi veri paylaşımı yönünde çalışmaların sürdürüldüğünü aktardı.

        Bilişim sektörü için yeni destek programları geliştirdiklerini anlatan Çoştu, şunları kaydetti:

        "TÜBİTAK Yapay Zeka Ekosistem çağrıları ile yapay zeka alanına hem kamu hem özel sektör tarafında bir ivme kazandırmayı umuyoruz. Kümelenme destek programını yeniden devreye aldık. Bilişim sektöründeki işbirliği platformlarını da bu destekten yararlanmaya davet etmek istiyorum. Yapacak çok iş var, büyük bir potansiyelimiz ve büyük bir vizyonumuz var. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirecek Türkiye Yüzyılı vizyonunu, Milli Teknoloji Hamlesini gerçekleştireceğimize inanıyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Bir "sahte dekont" tuzağı daha!
        Bir "sahte dekont" tuzağı daha!
        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        Cani koca kucağında bebeğiyle gözaltına alındı!
        Cani koca kucağında bebeğiyle gözaltına alındı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Sprey kutuları bomba gibi patladı!
        Sprey kutuları bomba gibi patladı!
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Ünlüler, 'Öğretmenler Günü'nü kutladı
        Ünlüler, 'Öğretmenler Günü'nü kutladı
        Tahvile milyar dolarlık yabancı girişi
        Tahvile milyar dolarlık yabancı girişi
        Icardi satılık değil!
        Icardi satılık değil!
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        Habertürk Anasayfa