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Bakan Yanık'tan kadına yönelik şiddetle mücadele paylaşımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un, kadına yönelik şiddetle mücadele için yaptıkları en önemli yasal düzenlemelerden biri olduğunu belirterek, "Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Giriş: 13.03.2023 - 12:23 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Yanık'tan kadına yönelik şiddetle mücadele paylaşımı
AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Twitter hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "6284'ün kaldırılmasına asla izin vermemeliyiz." şeklinde yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Kadın hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin, AK Parti'nin kırmızı çizgisi olduğunu belirten Yanık, 20 yıldır, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadınların tüm sosyal, ekonomik, siyasal haklarına kavuşmaları için sayısız yasal düzenleme ve farkındalık çalışması yaptıklarını bildirdi.

Bakan Derya Yanık, şunları kaydetti:

"Kimsenin, hele Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecini fırsat bilip bu çabamızı sabote etmeye hakkı yoktur. Sayın Kılıçdaroğlu; bu ülkenin kadınları, özellikle muhafazakar kadınları kazanımlarına sahip çıkacak kadar güçlü ve akıllıdır. 6284 sayılı kanun, kadına yönelik şiddetle mücadele için yaptığımız en önemli yasal düzenlemelerden biridir. Kanunun kabulünden bu yana, uygulamayı da geliştirmek için titizlikle düzenlemelerimizi sürdürüyoruz. 6284 sayılı kanunun ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez."

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