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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, twitter hesabından temmuz ayı İSO Türkiye İmalat PMI verilerini değerlendirdi. Bakan Varank, "Reel sektör temmuzda hız kazandı. Ekonomik güven ve kapasite kullanımından sonra, İSO İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi de yükseldi. Şubat 2011'den bu yana endekste en yüksek seviyeyi görerek pek çok ülkeden pozitif ayrıştık. Üretim cephesinde beklentiler olumlu" değerlendirmesinde bulundu.