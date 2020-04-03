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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, NTV'de katıldığı programda gündeme dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Türkiye aşı çalışmasında nasıl bir yol izliyor? sorusuna Bakan Varank, ""Şu anda desteklediğimiz 14 projenin maliyeti 18 milyon lira, bu fonu araştırmacılarımıza sağlıyoruz. Bakanlığımızın ilgili kuruluşu TÜBİTAK, biz daha bu salgın Çin sınırında iken bilim insanlarımızla bir görüşme gerçekleştirdik. Bizim geçtiğimiz yıl geliştirdiğimiz 2 önemli gelişme var. Özellikle aşı geliştirme noktasında. Bu kurumlarımız nasıl aşı geliştirebiliriz şeklinde bir çalışma yürüyor şu an. 7 tane aşı, 7 ilaç, 14 projemiz var. Biz araştırmacılarımızdan 9 ay gibi kısa sürede netice alacağımız şeylere odaklanalım dedik. Bir portal da oluşturduk, bilim insanlarımızın yaptığı çalışmalar burada yayınlanıyor" dedi.

"15 NİSANDAN İTİBAREN İLK ÜRÜNLER TESLİM EDİLECEK"

Bakan Varank, "Yerli solunum cihazı ile ilgili 15 Nisan'dan itibaren teslim etmek gibi bir plan var. Ev tipi ya da taşınabilir solunum cihazları da var. Türkiye'de yine bunlara da destek verdiğimiz girişimciler var." dedi

"TÜRKİYE'DE 25 MİLYON MASKE ÜRETECEK KUMAŞ ÜRETİMİ VAR"

Maske konusunu değerlendiren Varank, "Özellikle maske konusunda gelen şikayetler, üreticilerle yaptığımız görüşmeler sonucunda Türkiye'de günlük 25 milyon maske üretecek kumaş imalatı var. Ham madde açısından problem yok. Bu şikayetler fırsatçılardan kaynaklanıyor. Piyasada fırsatçılardan dolayı oynaklıklar vardı, Ticaret Bakanlığı gerekli önlemleri alıyor. Burada bir ahlaksızlık var. Tüccardan da, perakendeciden de, üreticiden de kaynaklanıyor olabilir. Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'de yeterli maske kapasitesi var." açıklamasında bulundu

KOLONYA VE DEZENFEKTAN ÜRETİMİ

Türkiye'de günlük 330 bin litre alkol üretiliyor diyen Bakan Varank, "Bu kapasite yeter de artar bir kapasite. Alkol üreticileri kolonya üreticilerine alkolü sağlıyor. Kolonya üreticilerimizde ham maddeyi uygun alırsak zam yapmayacağız dediler ve taahhütlerine uyuyorlar. Ara süreçlerde bir takım sıkıntılar yaşanabilir takip ediyoruz." dedi

KÜRESEL SALGININ ÜRETİME ETKİSİ

Varank, "Öngörülemez ve dinamik bir şekilde yönetmemiz gereken bir süreçten geçiyoruz. Dünya ticaretinde siparişler azaldı. Bu süreçte bazı sanayi kurtuluşları sipariş yetersizliğinden olsun, başka endişelerle üretimlerine ara veren firmalar var. Hayatın devam etmesi için üretimlerini artıran firmalar da var. Özellikle işverenlerin çalışanların sağlığına dikkat etmesi gerekiyor. 7 Maddelik bir uygulamayı bütün işletmelere gönderdik. Hayatı devam edecek üretimi sürdürmek mecburiyetindeyiz. Bu süreçteki kırmızı çizgimiz emekçilerinin işlerini kaybetmemesini çok önemsiyoruz. Temel ihtilaçların karşılanmasını çok önemsiyoruz. Bu dönemde işletmelerin ayakta kalması için bütün tedbirlerimiz aldık uyguluyoruz. Bugün aldığımız kararı yarın genişletebiliriz" dedi

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Kısa çalışma iş dünyamızda bile yeterince anlaşılmamış bir uygulama. diyen Varank, "Burada eğer işletmeler faaliyetlerini 3'te 1 oranında düşürürse, yani bir düşüş olursa işletmelerin, çalışanları İŞKUR'a başvurması durumunda burada çalışanların maaşlarının belli bir oranı bu çalışanların hesabına yatırılıyor. Lütfen bu desteklerimizi daha iyi özümseyip şartlar sağlanıyorsa bin 752 lira ile 4 bin 381 lira arasındaki rakamı devlet bu çalışanların hesabına yatıracak. Gelin kısa çalışma ödeneğine başvurun. Kimseyi işten çıkarmayın, ücretsiz izne çıkarmayın. Kısa çalışma ödeneği çalışanları destekleyen bir uygulama"

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