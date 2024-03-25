Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.265,98 %1,70
        DOLAR 32,1474 %0,38
        EURO 34,8490 %0,59
        ALTIN 2.249,72 %1,07
        FAİZ 47,71 %-0,17
        GÜMÜŞ GRAM 25,60 %0,84
        BITCOIN 67.112,00 %1,45
        GBP/TRY 40,6642 %0,64
        EUR/USD 1,0830 %0,21
        BRENT 85,76 %0,39
        ÇEYREK ALTIN 3.678,29 %1,07
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Uraloğlu: "Bolu'da 14 karayolu projemiz devam ediyor" - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Uraloğlu: "Bolu'da 14 karayolu projemiz devam ediyor"

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu'ya ulaşım ve iletişim altyapısı için 54 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini ve 7,6 milyar liralık 14 karayolu projesine de devam ettiklerini belirterek, "Bolu'nun bölünmüş yol uzunluğunu 173 kilometreden 303 kilometreye çıkardık. Bolu'nun en önemli projesi Bolu Dağı Tüneli artık günde 40-50 bin araç trafiğine ulaştı. Artık Ankara ile İstanbul arasında yeni alternatif yollar projelendirmenin zamanı da geldi. Bolu Devlet Yolu'nda da proje çalışmalarına başladık. 14 kilometrelik kesimde ve başta Gölyüzü Kavşağı'nda yapacağımız projeyi hayata geçirerek şehir geçişini ve E5 trafiğini rahatlatacağız" dedi. Uraloğlu. 1 Nisan itibariyle yerel yönetimle birlikte birçok projeye başlayacakları müjdesini verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 15:43 Güncelleme: 25.03.2024 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bolu'da 14 karayolu projemiz devam ediyor"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bolu’da Gölyüzü Kavşağı’nda incelemelerde bulundu. Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002 yılından bu yana Bolu’nun ulaşım ve iletişim altyapısı için 54 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini anlattı. Bölünmüş yol uzunluğunu da 173 kilometreden 303 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 192 kilometreden 432 kilometreye çıkardıklarını belirten Uraloğlu, “Yaptığımız çalışmalarla Bolu’yu Sakarya, Düzce, Kocaeli, İstanbul’a, Zonguldak’a, Ankara’ya, Eskişehir’e bölünmüş yollar ile bağladık. Bununla birlikte 200 kilometreye yakın tek yol iyileştirmesi yaptık” dedi.

        "BOLU DAĞI TÜNELİ 90 METRE UZATILDI"

        Uraloğlu, Bolu için en önemli projelerin başında gelen ve önceki dönemlerde “Yılan Hikayesi”ne dönen Bolu Dağı Tüneli projesinin de 2007 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde hizmete açıldığını anımsattı. Bolu Dağı Tüneli’nin halen büyük önem taşıdığının altını çizen Uraloğlu, “Şu anda günde 40-50 bin trafik taşıyor. Artık biz gerçekten de Ankara ile İstanbul arasında alternatif ulaşımları da konuştuğumuz bir döneme geldik. Daha önce Bolu Dağı çıkışında yaşanan heyelanla ilgili de çalışmalar yaptık. Tünel portalını çelik konstrüksiyon olarak 90 metre uzattık” diye konuştu. Şu anda da Bolu’da; 7,6 milyar proje bedeliyle 14 karayolu projesine de devam ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, bugün Bolu Devlet Yolu’nda da önemli incelemelerde bulunduklarını bildirdi. Uraloğlu, Bolu’da mevcut devlet yolunun günlük ortalama 35 bin araç trafiğine ulaştığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

        "14 KİLOMETRELİK KESİMDE PROJELENDİRME TAMAMLANDI"

        “Şu an bahsettiğimiz bu rakamlar yüksek bir kapasite. İncelemelerde bulunduğumuz kesim hem transit hem de şehir içi trafiği tarafından kullanılıyor. Sanayi ve üniversite kavşakları arasında yaklaşık 14 kilometrelik bölümü konuşuyoruz. Bu 14 kilometrelik kesimde 12 tane kavşak var 8’i sinyalize kavşak. Bunların 14 kilometrelik bölümü gerçekten zor geçilir kılıyor. Şu anda da 4 tane acil düzeltilmesi gereken kavşak tespit ettik. Bütüncül bakıyoruz. 14 kilometrelik kesimde proje çalışmasına başladık. En acil kesimden yapımına başlayacağız. En acil şu anda Gölyüzü Kavşağı olarak görünüyor. Bir program dahilinde hızla bu projeyi tamamlayarak Bolu şehir geçini ve E5 karayolunu rahatlatmış olacağız.”

        "PLANLADIĞIMIZ TÜM PROJELERİ HEP BİRLİKTE HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

        Bakan Uraloğlu, Bolu’nun gelişmeye ve değişmeye devam ettiğini ifade ederek, “Bolu’nun ihtiyaçları da değişiyor ve gelişiyor” dedi. Otoyol’dan Bolu’ya iki adet geçişin olduğunu ve bunların Batı ve Doğu geçişleri olduğunu anlatan Uraloğlu, yerel yönetim kademeleri ve AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol ile yaptıkları istişarelere göre Bolu şehir içine de bir alternatif geçiş yapılması gerektiğinin ortaya çıktığını söyledi. Uraloğlu, “Artık daha merkezi bir yerden gelişen sanayi tesislerine de hizmet edecek bir alternatif giriş çıkış noktasının proje çalışmasına başladık. Buna paralel olarak Bolu merkezden geçen günlük bin civarında geçen ağır taştın bir tır parkından kanalize edilmesine ilişkin bir planlama yapıyoruz. İnşallah 1 Nisan’dan itibaren de Muhammed Emin Demirkol kardeşimiz ile Bolu’nun aydınlık geleceği için planladığımız tüm projeleri hep birlikte hayata geçireceğiz” diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Moskova saldırganlarının mahkemedeki görüntüleri gündem oldu
        Moskova saldırganlarının mahkemedeki görüntüleri gündem oldu
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kahvehanede çatışma paniği
        Kahvehanede çatışma paniği
        Kremlin'den Beyaz Saray'a: DEAŞ olduğundan emin misiniz?
        Kremlin'den Beyaz Saray'a: DEAŞ olduğundan emin misiniz?
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        EYT'den sonra İYT!
        EYT'den sonra İYT!
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        IKEA'dan dünya genelinde indirime devam
        IKEA'dan dünya genelinde indirime devam
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        Adliyede yakalanan sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı!
        Adliyede yakalanan sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        Konut fiyatları ve kiralar enflasyona yenildi
        Konut fiyatları ve kiralar enflasyona yenildi
        AI uzantısı ile milyonlar kazanıyor
        AI uzantısı ile milyonlar kazanıyor
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor
        Habertürk Anasayfa