Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Bakan Tekin: Öğrencilerimizin sınıflarda cep telefonu kullanmalarını engelledik

        Bakan Tekin: Öğrencilerimizin sınıflarda cep telefonu kullanmalarını engelledik

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "İnşallah yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin sınıflarda cep telefonu kullanmalarını engelledik. Öğretmen arkadaşlarımızdan istirhamım; cep telefonlarını zorunlu olmadıkça derslerle kullanmazlarsa mutlu olacağız" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 16:48 Güncelleme: 04.09.2023 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Tekin'den sınıflarda cep telefonu kullanımı açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bakan Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı mesleki çalışma döneminin başlaması dolayısıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı yayınında öğretmenlere hitap etti. Yeni eğitim öğretim yılının velilere, öğretmenlere ve öğrencilere hayırlı olmasını dileyen Tekin, yeni dönem hazırlıkları ve afet bölgesinde alınan tedbirler hakkında bilgi verdi.

        Yaz aylarında mevzuat düzenlemeleriyle ilgili uzun mesai harcadıklarını dile getiren Tekin, "Bunlardan bir kısmı yayımlandı. Bir kısmı yakın bir zamanda yayımlanacak. Sahada karşı karşıya bulunduğumuz öğretmen, idareci arkadaşlarımızın çözülmesini arzu ettikleri, bunların mevzuatla düzenlenmesini arzu ettikleri hususları düzeltmeye çalıştık. Önümüzdeki günlerde de başta Ortaöğretim Yönetmeliği olmak üzere temel eğitim, hayat boyu öğrenme ve ölçme değerlendirmeyle ilgili yönetmelik hazırlıklarımız da tamamlandı. Bu hafta içerisinde bunlardan bir kısmı yayımlanmış olacak ve yeni eğitim öğretim yılıyla ilgili mevzuattan kaynaklanan sıkıntılar, öğretmen arkadaşlarımızın sınıflarda, okullarda yaşadığı sıkıntıları çözmüş olacağız" diye konuştu.

        REKLAM

        "CEP TELEFONU İLE İLGİLİ DÜZENLEMEMİZİ YAPTIK"

        Velilerin, okul içerisinde öğretmenlerle yalnızca randevu takvimi içerisinde görüşebileceğini aktaran Tekin, "Aynı şekilde öğretmen arkadaşlarımızı rahatsız eden disiplin uygulamaları anlamında, özel hayatın gizliliği anlamında karşı karşıya kaldıkları problemleri çözmeleri için cep telefonlarıyla ilgili düzenlemelerimizi yaptık. Hem öğretmen arkadaşlarımızın rahatsızlığını gördük hem de eğitim öğretim sürecinin sağlıklı yürümesi açısından sıkıntıya sebebiyet verdiğini gördük. İnşallah yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin sınıflarda cep telefonu kullanmalarını engelledik. Öğretmen arkadaşlarımızdan istirhamım; öğrenciler nezdinde cep telefonlarını zorunlu olmadıkça derslerle kullanmazlarsa mutlu olacağız" dedi.

        "GEREKÇELİ KARARI BEKLİYORUZ"

        Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili sürecin gündemlerinde olduğunu aktaran Tekin, "Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından bazı maddeleri iptal edildi. Şu anda bu konuda alacağımız tedbirler açısından AYM'nin gerekçeli kararını bekliyoruz. Gerekçeli karar geldikten sonra bu konudaki tedbirlerimizi, eğer bir yasalaşma süreci gerekiyorsa yasalaşma süreci açısından gerekmiyorsa bizim mevzuatımız açısından süreci değerlendireceğiz. Bu konuda da öğretmen arkadaşlarımızın beklentilerini karşılamış olacağız" diye konuştu.

        Tekin, okul bahçelerinde çocukların dijital bağımlılıktan uzaklaşacağı bir ortam tasarlanmasını istediğini belirterek, madde bağımlılığına karşı da hassas olunması gerektiğini vurguladı. Tekin, "Bu konudaki duyumlarınızı vakit geçirmeden ilgili kurumlarla paylaşmanızı sizlerden rica ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bir ekip ruhu içerisinde hareket ederek, istişare kültürüne dayalı olarak herkesi dinleyerek, en doğru kararları almaya çalışan bir ekip olarak çalışmak istiyoruz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile görüşmesi başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile görüşmesi başladı
        Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama!
        Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama!
        Cimbom bombayı patlattı!
        Cimbom bombayı patlattı!
        İstanbul Maltepe'de orman yangını!
        İstanbul Maltepe'de orman yangını!
        O anlar kamerada! Kaza yapan otomobilin camından fırladı!
        O anlar kamerada! Kaza yapan otomobilin camından fırladı!
        Almanya Başbakanı Scholz kaza geçirdi
        Almanya Başbakanı Scholz kaza geçirdi
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        3 turist ölmüştü! Safari faciasında şoförün ifadesi ortaya çıktı!
        3 turist ölmüştü! Safari faciasında şoförün ifadesi ortaya çıktı!
        Dehşet anı kamerada! Kadına kemerle şiddet!
        Dehşet anı kamerada! Kadına kemerle şiddet!
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp 2,5 ay işkence etti!
        16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp 2,5 ay işkence etti!
        MVP: Melissa Vargas!
        MVP: Melissa Vargas!
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        "İyi ki varsınız kızlar"
        "İyi ki varsınız kızlar"
        Habertürk Anasayfa