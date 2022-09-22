Bakan Soylu'dan 'Karpuz Festivali' paylaşımı

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Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, geçmişte develerle taşınan ve kılıçlarla kesilen coğrafi tescil işaretli Diyarbakır Karpuzu'nun tanıtılması amacıyla 'Diyarbakır 12'nci Karpuz Festivali', dün Dağkapı meydanında yapıldı. Festival, Diyarbakır karpuzunun yüklendiği develerle birlikte yapılan kortej yürüyüşüyle başladı.

Karpuz yeme, karpuz yuvarlama yarışması, karpuza en çok yakışan çocuk ve en ağır karpuz yarışmasının düzenlendiği festivalde, üretici İkram Atlı'nın yetiştirdiği 51 kilo 400 gram ağırlığındaki karpuz birinciliği aldı.

Adil Aydın'ın yetiştirdiği 48 kilo 900 gram karpuz ikinci olurken, üretici Mehmet Atlı'nın 39 kilo 700 gram olan karpuzu da üçüncü oldu.

BAKAN SOYLU'DAN PAYLAŞIM İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, "Çok değil bir kaç yıl önce, terörün insanlara nefes aldırmadığı, mutluluğa, huzura hasret Diyarbakır'dan, 7'den 70'e kardeşliğin ve huzurun hüküm sürdüğü, insanımızın mutlu olduğu Diyarbakır'a... Allah bu topraklarda, huzuru, coşkuyu daim kılsın." paylaşımında bulundu.