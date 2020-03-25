Corona Virüsü salgını tehlikesinin devam etiği Türkiye'de vatandaşlar "Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusunu yakından takip ediyor. İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmasına yönelik kısıtlama getirdi. İşte sokağa çıkma yasağına dair İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan son açıklama...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağı konusunda şunları söyledi:

"Bu bir süreç. Vatandaşımız aldığımız kararlara uyuyor. Hastalığın yaygınlaşması ve süreci hep birlikte izliyoruz. Salgınla ilgili ortaya çıkan süreci Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ve diğer kurumlarımızla değerlendiriyoruz. Aldığımız tedbirlere vatandaşımız uyuyor. Bir üst tedbirler değerlendiriliyor. Birkaç tane daha almamız gereken tedbir var. Atacağımız adımlar var. Vatandaşlarımız kendi OHAL'ini ilan ederse bu konuda daha üst bir tedbir almaya şimdilik gerek olmayabilir. Ama süreç başka bir noktaya giderse farklı tedbirler alınması gerekebilir. Sokağa çıkma yasağından önce uygulayabileceğimiz tedbirler var."