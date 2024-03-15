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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek'ten Euro ihracı açıklaması! 'Tarihimizin en yükseği'... - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek'ten Euro ihracı açıklaması! 'Tarihimizin en yükseği'

        Bugüne kadarki en yüksek tutarlı Euro ihracının gerçekleştirildiğini bildiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Üç yıl aradan sonra ihraç ettiğimiz 2 milyar tutarındaki ilk Euro tahvilimizin spreadi 2017'den beri en düşük seviyede gerçekleşti. Beş kattan fazla talep gelen işlemimiz, bu sene yatırım yapılabilir nota sahip ülke ihraçları dışında gerçekleşen ilk Euro ihracı oldu" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 12:55 Güncelleme: 15.03.2024 - 13:05
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        'Ülke tarihindeki en yüksek Euro ihracı'
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ülke tarihindeki en yüksek tutarlı Euro ihracının gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üç yıl aradan sonra ihraç ettiğimiz 2 milyar tutarındaki ilk Euro tahvilimizin spreadi 2017’den beri en düşük seviyede gerçekleşti. Beş kattan fazla talep gelen işlemimiz, bu sene yatırım yapılabilir nota sahip ülke ihraçları dışında gerçekleşen ilk Euro ihracı oldu" dedi.

        Bu ihracın Türkiye'ye olan güvenin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, "Bu başarılı ihraç uluslararası yatırımcıların ülkemize olan güveninin, programımıza duyulan inancın açık bir göstergesidir" diye konuştu.

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, seçim dönemindeki spekülatif söylemlerin hedefleri etkilemeyeceğini de belirterek, "Yerel seçim sürecinde kısa vadeli beklentiler ile oluşturulan spekülatif söylemler ve pozisyonlar programımızın hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyecek" ifadelerini kullandı.

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