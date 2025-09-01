Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.318,58 %0,27
        DOLAR 41,1185 %-0,06
        EURO 48,2230 %0,31
        GRAM ALTIN 4.590,10 %0,63
        FAİZ 38,93 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 53,71 %2,18
        BITCOIN 108.861,00 %-0,24
        GBP/TRY 55,6244 %0,10
        EUR/USD 1,1719 %0,28
        BRENT 67,78 %0,44
        ÇEYREK ALTIN 7.504,55 %0,63
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek büyüme rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede "İkinci çeyrekte takvim ve düşük baz etkilerinin de katkısıyla, yıllık büyümedeki artışla birlikte dezenflasyonun sürmesi uyguladığımız programın başarısını net bir şekilde ortaya koymaktadır. 2026-28 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programımızı çok yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Güçlü politika eşgüdümüyle fiyat istikrarı ve sürdürülebilir yüksek büyümeyi sağlayarak vatandaşlarımızın refahını daha da artırmak için programımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2025 - 10:52 Güncelleme: 01.09.2025 - 10:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada Bakan Şimşek "İkinci çeyrekte takvim ve düşük baz etkilerinin de katkısıyla, yıllık büyümedeki artışla birlikte dezenflasyonun sürmesi uyguladığımız programın başarısını net bir şekilde ortaya koymaktadır" dedi.

        Bakan Şimşek "2026-28 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programımızı çok yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Güçlü politika eşgüdümüyle fiyat istikrarı ve sürdürülebilir yüksek büyümeyi sağlayarak vatandaşlarımızın refahını daha da artırmak için programımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

        REKLAM
        Büyüme rakamları açıklandı
        Haberi Görüntüle

        BÜYÜME RAKAMLARI

        Türkiye ekonomisi, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,8 büyüdü. 2. çeyrekte inşaat sektörünün toplam katma değeri yüzde 10,9 yükseldi.

        Beklenti yüzde 3,8 iken geçen yılın aynı döneminde büyüme rakamı 2,4 olmuştu.

        İlk çeyrekte büyüme yüzde 2 olarak açıklanmıştı, bu rakam da yüzde 2,3 olarak revize edildi.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya geldi
        Büyüme rakamları açıklandı
        Büyüme rakamları açıklandı
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        ABD vizesi için yoğun talep
        ABD vizesi için yoğun talep
        AYM'den Rabia Naz Vatan kararı! Anne ve babaya manevi tazminat
        AYM'den Rabia Naz Vatan kararı! Anne ve babaya manevi tazminat
        Mehmet Uçum: Sürecin adı çözüm değil, geçiş sürecidir
        Mehmet Uçum: Sürecin adı çözüm değil, geçiş sürecidir
        Mali müşaviri 500 bin TL'ye öldürmüş!
        Mali müşaviri 500 bin TL'ye öldürmüş!
        Silahlı saldırıya uğramıştı... "Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar!"
        Silahlı saldırıya uğramıştı... "Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar!"
        Washington Post Trump'ın Gazze planını yazdı
        Washington Post Trump'ın Gazze planını yazdı
        Patron, fabrikasında ölen işçiyi yol kenarına bıraktı!
        Patron, fabrikasında ölen işçiyi yol kenarına bıraktı!
        ABD ve AB'den 'eşit standart' adımı
        ABD ve AB'den 'eşit standart' adımı
        Fenerbahçe, Ederson'u getiriyor!
        Fenerbahçe, Ederson'u getiriyor!
        Tetikçi 14 yaşında! İstanbul'da çete cinayeti!
        Tetikçi 14 yaşında! İstanbul'da çete cinayeti!
        Sabun diyeti
        Sabun diyeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin temasları sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin temasları sürüyor
        Gümüş 14 yılın zirvesinde
        Gümüş 14 yılın zirvesinde
        Afganistan'da 6 büyüklüğünde deprem: Can kayıpları var
        Afganistan'da 6 büyüklüğünde deprem: Can kayıpları var
        Bu illerde yağmur var! Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde
        Bu illerde yağmur var! Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde
        Fenerbahçe'den Asensio bombası!
        Fenerbahçe'den Asensio bombası!
        'Düğüne geldım yalanı'
        'Düğüne geldım yalanı'
        Habertürk Anasayfa