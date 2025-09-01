Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada Bakan Şimşek "İkinci çeyrekte takvim ve düşük baz etkilerinin de katkısıyla, yıllık büyümedeki artışla birlikte dezenflasyonun sürmesi uyguladığımız programın başarısını net bir şekilde ortaya koymaktadır" dedi.

REKLAM advertisement1

Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet ŞİMŞEK’in ( @memetsimsek ) 2025 Yılı II. Çeyrek

Gayrisafi Yurt İçi Hâsıla (GSYH) Büyümesine İlişkin Değerlendirmesi- 01.09.2025 pic.twitter.com/q8sDrbtUvJ — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) September 1, 2025

Bakan Şimşek "2026-28 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programımızı çok yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Güçlü politika eşgüdümüyle fiyat istikrarı ve sürdürülebilir yüksek büyümeyi sağlayarak vatandaşlarımızın refahını daha da artırmak için programımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Büyüme rakamları açıklandı Haberi Görüntüle

BÜYÜME RAKAMLARI

Türkiye ekonomisi, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,8 büyüdü. 2. çeyrekte inşaat sektörünün toplam katma değeri yüzde 10,9 yükseldi.

Beklenti yüzde 3,8 iken geçen yılın aynı döneminde büyüme rakamı 2,4 olmuştu.

İlk çeyrekte büyüme yüzde 2 olarak açıklanmıştı, bu rakam da yüzde 2,3 olarak revize edildi. * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.