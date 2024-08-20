Bakan Şimşek: Risk primimizi daha da iyileştireceğiz - İş-Yaşam Haberleri

Bakan Şimşek: Risk primimizi daha da iyileştireceğiz - İş-Yaşam Haberleri

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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek, "10 yıl vadeli ABD doları gösterge tahvilimizin getirisi 2021 yılı Kasım ayından sonra ilk defa yüzde 7’nin altına indi. Önümüzdeki dönemde yapısal adımlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek risk primimizi daha da iyileştireceğiz" dedi.

Bakan Şimşek ayrıca "Kararlılıkla uyguladığımız programımızla makro finansal istikrarı güçlendirerek risk primini düşürdük. Böylece dış borçlanma maliyetlerimiz önemli ölçüde geriledi. Maliyetlerimizdeki bu iyileşme özel sektörün dış finansmanını da olumlu etkiliyor. Önümüzdeki dönemde yapısal adımlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek risk primimizi daha da iyileştireceğiz" ifadelerini kullandı.