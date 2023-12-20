Bakan Şimşek rakam vererek hedefi anlattı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek şöyle konuştu:

Orta Vadeli Programın ana hedefi enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak. Kararlıyız enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz. Enflasyonda ivme kaybı çok net ortadadır. Enflasyonu önümüzdeki yıl yüzde 36'ya 2026 yılında ise tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz. Gelecek sene yüzde 4 büyüme hedefimiz var. Peki bu büyüme istihdam yatıyor mu? Rakamlara baktığımızda görüyoruz ki istihdam artmış, işsizlik tek hanelere düşmüştür. Bir diğer amacımız cari açığı kalıcı olarak aşağılara çekmektir.