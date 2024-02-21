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        Haberler Ekonomi Para Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uyguluyoruz - Para Haberleri

        Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uyguluyoruz

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Fiyat istikrarını merkeze alan, bütçe disiplinini ve sürdürülebilir cari açığı hedefleyen programımızı kararlılıkla uyguluyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 17:43 Güncelleme: 21.02.2024 - 17:43
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        "Programımızı kararlılıkla uyguluyoruz"
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        Bakan Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

        "Fiyat istikrarını merkeze alan, bütçe disiplinini ve sürdürülebilir cari açığı hedefleyen programımızı kararlılıkla uyguluyoruz.

        Toplumun geniş kesimleri tarafından sahiplenilmesi, programımızın başarısını pekiştirecektir.

        Bu çerçevede, her fırsatta ülkemizin dört bir yanında ekonomi politikalarımızın hedeflerini ve sonuçlarını anlatıyoruz.

        #Manisa, #Bartın ve #Kocaeli'den sonra bugün de #Kayseri’de reel sektör ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldik.

        Türkiye Yüzyılı’nda ekonomimiz yerelde başlayan kalkınma ile değer üretmeye devam edecek."

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