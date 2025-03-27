Bakan Şimşek, Hong Kong'daki yatırımcı toplantısına katılacak
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Hong Kong'daki yatırımcı toplantısına video konferansla katılacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hong Kong'daki Küresel Yatırımcı Zirvesi kapsamında bugün gerçekleştirilecek yatırımcı toplantısına video konferansla katılım sağlayacak.
AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Şimşek'in HSBC tarafından Hong Kong'da düzenlenen toplantıya TSİ 09.30'da video konferansla katılması bekleniyor.
Şimşek, Küresel Yatırımcı Zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek toplantıda başta Asya bölgesinden olmak üzere uluslararası yatırımcılarla görüş alışverişinde bulunacak.
* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.