Bakan Şimşek: Göstergeler, program hedeflerimizden daha olumlu seyrediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, işsizlik rakamları ve sanayi üretim verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Şimşek "İşgücü göstergeleri program hedeflerimizden daha olumlu seyrediyor, işsizlik oranı eylülde yüzde 8,6 ile düşük seviyede gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

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Bakan Şimşek sözlerine şöyle devam etti:

"Sanayi üretiminde ikinci çeyrekte başlayan daralma hız kesmekle birlikte üçüncü çeyrekte de sürdü. Bu gelişmede Avrupa’nın zayıf talebi ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye yönelik adımlarımızın büyüme üzerindeki kısa vadeli geçici etkileri belirleyici oldu. Önümüzdeki dönemde daha destekleyici küresel koşullar, artan güven ortamı ve öngörülebilirlik, iyileşen beklentiler ve yapısal adımlar üretimi, istihdamı ve ihracatı destekleyecek."

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.