Bakan Şimşek: Bu yıl yaklaşık 1,1 trilyon dolarlık bir ekonomi haline gelecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Maliye politikası ve para politikası ahenkli bir şekilde gidecek. Çünkü enflasyonla mücadele sadece para politikası üzerinden yürütülebilecek mücadele değil" dedi
Giriş: 15.09.2023 - 21:10 Güncelleme: 15.09.2023 - 21:11
Bakan Şimşek, "(Bu yıl) Yaklaşık 1,1 trilyon dolarlık bir ekonomi haline geleceğiz. Türkiye, 2026'da Dünya Bankası'nın tanımıyla gelişmiş ülkeler kategorisine girmiş olacak." diye konuştu.
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