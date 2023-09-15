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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: Bu yıl yaklaşık 1,1 trilyon dolarlık bir ekonomi haline gelecek - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: Bu yıl yaklaşık 1,1 trilyon dolarlık bir ekonomi haline gelecek

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Maliye politikası ve para politikası ahenkli bir şekilde gidecek. Çünkü enflasyonla mücadele sadece para politikası üzerinden yürütülebilecek mücadele değil" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 21:10 Güncelleme: 15.09.2023 - 21:11
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        Bakan Şimşek hedefi açıkladı
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        Bakan Şimşek, "(Bu yıl) Yaklaşık 1,1 trilyon dolarlık bir ekonomi haline geleceğiz. Türkiye, 2026'da Dünya Bankası'nın tanımıyla gelişmiş ülkeler kategorisine girmiş olacak." diye konuştu.

        Ayrıntılar gelecek

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        #mehmet şimşek
        #haberler
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