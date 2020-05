Okullar ne zaman açılacak? sorusu milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde. Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullar kapatılmış ve 23 Mart'tan bu yana uzaktan eğitim ile ders işleniyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılacağı tarihe ve uzaktan eğitim sistemine ilişkin son dakika açıklaması yaptı. Peki Okullar ne zaman açılacak? Yazın okul var mı? İşte cevabı...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Normalleşme süreci planlandığı şekliyle devam ederse 1 Haziran'da okullar açılabilir" diye konuştu.

Bakan Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?

Bakan Selçuk, "Ülkemiz koronavirüsle mücadele içindedir. Hastalığın ortaya çıktığı ilk günden itibaren devlet olarak hızlı ve isabetli karar almak için var gücümüzle çalışıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve ilgili birimlerle gerekli değerlendirmeleri yapıp gereken önlemleri ivedilikle alma kararı içinde olduk. Uzaktan eğitim ve okullarımızdaki koruyucu sağlık ürünleriyle ilgili üretim hizmetlerine de kesintisiz olarak devam ediyor.

Bakanlığımız bünyesinde, Avrupa'nın birçok ülkesinin nüfusundan daha fazla sayıda öğrencimiz var. Ayrıca yaklaşık 1 milyon öğretmenimiz de bakanlığımız bünyesinde görev alıyor. Bu nedenle alınan tüm kararların ülkemizdeki birçok hane halkını doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendirdiğinin de bilinci içerisindeyiz.

Dünya ülkelerinin birçoğundan daha kısa sürede uzaktan eğitime geçmenin faydalarını da şimdiden görüyoruz. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda ve sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır. Şu an çocuklarımızın en güvende olduğu yer evleri" dedi.

TELAFİ DERSLERİ NASIL OLACAK?

Bakan Selçuk, "Diğer taraftan öğrencilerimizin ve velilerimizin bu zorlu süreçte sürekli yanlarında olmak için psiko-sosyal desteklerimiz de birer birer devreye giriyor. Bu kapsamda daha önce öğrencilerimiz ve velilerimiz için salgının yarattığı kaygıyı azaltmaya yardımcı olmak için ayrı ayrı kılavuzlar yayınladık. Ayrıca 81 ilde özel eğitim ve rehberlik hizmetleri bilgilendirme hattı çağrı merkezi kurarak özel eğitim ve rehberlik öğretmenlerimiz telefonla destek oluyorlar. İki gün önce özelim eğitimdeyim adlı mobil uygulamayı paylaştık. Bu uygulama dünya ölçeğinde standartlara sahip. Her bir öğrencimizin eğitimi bizim için çok önemli" diye konuştu.

Sürecin normalleşmesinden sonra telafi eğitimleri hakkında da bilgi veren Selçuk, "MEB olarak telafi eğitimlerinin sürecini planladık. İnternet tabanlı EBA eğitimi, televizyon eğitimi ve yüz yüze yapılacak eğitim bir bütündür. Bunların herbiri öğrencilerimizin öğrenme ortamından uzaklaşmamasına yardımcı oluyor" açıklamasında bulundu.

SINIFTA KALMA OLMAYACAK

Bakan Selçuk, öğrencilerin bir üst sınıfa geçmesinde uygulanacak sistemin sorulması üzerine, "Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak ve öğrencilerimiz not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler. Dolayısıyla şu anda ikinci dönemde bir not verilmesi söz konusu değil, birinci dönemin notları geçerli. Öğrencilerimiz sıkıntıya girmesinler, diyelim ki bir zayıf not olması durumu söz konusu ise herhangi bir şekilde sorumlu olarak üst sınıfa geçecekler." dedi.