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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

UZAKTAN EĞİTİM 31 MAYIS'A KADAR DEVAM EDECEK

Bakan Selçuk, "Ülkemiz koronavirüsle mücadele içindedir. Hastalığın ortaya çıktığı ilk günden itibaren devlet olarak hızlı ve isabetli karar almak için var gücümüzle çalışıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve ilgili birimlerle gerekli değerlendirmeleri yapıp gereken önlemleri ivedilikle alma kararı içinde olduk. Uzaktan eğitim ve okullarımızdaki koruyucu sağlık ürünleriyle ilgili üretim hizmetlerine de kesintisiz olarak devam ediyor.

Bakanlığımız bünyesinde, Avrupa'nın birçok ülkesinin nüfusundan daha fazla sayıda öğrencimiz var. Ayrıca yaklaşık 1 milyon öğretmenimiz de bakanlığımız bünyesinde görev alıyor. Bu nedenle alınan tüm kararların ülkemizdeki birçok hane halkını doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendirdiğinin de bilinci içerisindeyiz.

Dünya ülkelerinin birçoğundan daha kısa sürede uzaktan eğitime geçmenin faydalarını da şimdiden görüyoruz. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda ve sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır. Şu an çocuklarımızın en güvende olduğu yer evleri" dedi.

"UZAKTAN EĞİTİM ŞU AN İÇİN ELİMİZDEKİ TEK SEÇENEK"

Bakan Selçuk, "Süreç uzadıkça motivasyonun düşebileceğini tahmin edebiliyoruz, bir an önce normalleşme adımlarını atabilmemiz, okullarımızı sağlıkla açabilmemiz, eskisi gibi okul bahçelerinde koşup sınıflarda gülebilmemiz için bu süreci hep birlikte yönetmek durumundayız. Uzaktan eğitim şu an için elimizdeki tek seçenek. Biz onu sımsıkı tuttuk ve çocuklarımız bu süreçte öğrenme kaybı yaşamasınlar, okuldan, eğitimden kopmasınlar, telafi eğitiminin zeminini sağlam atsınlar diye yüzbinlerce öğretmenimizle tüm enerjimizi oraya vererek uzaktan eğitim üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Tüm velilerimizden ve öğrencilerimizden ricam uzaktan eğitime sıkıca tutunmaları" diye konuştu.

EBA CANLI SINIF UYGULAMASINDA DERS SAYISI 650 BİNİ AŞTI

16 Mart 2020 tarihi itibariyle okullardaki eğitime ara verme kararımızla eş zamanlı olarak uzaktan eğitim konusundaki eylem planımızı yürürlüğe koyarak, bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde 23 Mart 2020 tarihinde TRT ve Türksat işbirliğinde EBA televizyonu ekranlarından yayınlarımızı başlatarak bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde uzaktan eğitimi hayata geçirdik.

Uzaktan eğitimdeki temel amacımız çocuklarımızın eğitimden kopmaması, okullarından, derslerinden, sınıflarından soğumamaları. Bu konuyla ilgili aldığımız tedbirler de tümüyle hayata geçmiş vaziyette. Her türlü hazırlığımız tamamlanmış durumda. Sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz bu süreçte bizim en hassas olduğumuz konudur. Tüm hazırlıklarımızı öğrencilerimizin bulunduğu koşullar perspektifinde düşünerek hazırlıklarımızı yapıyoruz. 11. ve 12. sınıfta öğrenim gören öğrencilerimizin EBA akademik destek platformuna yoğun talebinin olduğunun farkındayız. Bu yapay zeka destekli öğretim sistemi öğrencilerimize kendi hızında ve sıfırdan alarak öğretme üstüne kurulu bir sistem. Son birkaç gün içinde kaydolan 11. ve 12. sınıf öğrenci sayısının 1 milyona yaklaştığını söyleyebilirim. 13 Nisan 2020'den itibaren EBA canlı sınıf uygulamasında ilk 15 günde ders sayısı 650 bini aştı. Bu derslerin 150 bini ilk hafta yapıldı. İkinci hafta ise bu sayı 500 bin oldu" dedi.

TELAFİ DERSLERİ NASIL OLACAK?

Bakan Selçuk, "Diğer taraftan öğrencilerimizin ve velilerimizin bu zorlu süreçte sürekli yanlarında olmak için psiko-sosyal desteklerimiz de birer birer devreye giriyor. Bu kapsamda daha önce öğrencilerimiz ve velilerimiz için salgının yarattığı kaygıyı azaltmaya yardımcı olmak için ayrı ayrı kılavuzlar yayınladık. Ayrıca 81 ilde özel eğitim ve rehberlik hizmetleri bilgilendirme hattı çağrı merkezi kurarak özel eğitim ve rehberlik öğretmenlerimiz telefonla destek oluyorlar. İki gün önce özelim eğitimdeyim adlı mobil uygulamayı paylaştık. Bu uygulama dünya ölçeğinde standartlara sahip. Her bir öğrencimizin eğitimi bizim için çok önemli" diye konuştu.

Sürecin normalleşmesinden sonra telafi eğitimleri hakkında da bilgi veren Selçuk, "MEB olarak telafi eğitimlerinin sürecini planladık. İnternet tabanlı EBA eğitimi, televizyon eğitimi ve yüz yüze yapılacak eğitim bir bütündür. Bunların herbiri öğrencilerimizin öğrenme ortamından uzaklaşmamasına yardımcı oluyor" açıklamasında bulundu.

"MESLEK LİSELERİ MİLLETÇE KARŞILAŞTIĞIMIZ BU SINAVDA KENDİNİ GÖSTERDİ"

Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak, salgınla mücadele bizlere yeni ve önemli tecrübeler kazandırdı. Meslek liseleri oldukça önemsediğimiz bir mesele. Meslek liselerimizde yapılan ARGE çalışmaları, milletçe karşılaştığımız bu sınavda kendini gösterdi. İzole numune alma ünitesinden, koruyucu maskeye, el dezenfektanından maske üreten makinelere kadar henüz adını saymadığım farklı birçok cihaz ve malzemeyi de üretmeyi başardılar. Bu konuda emeği geçen ekip arkadaşlarıma ve gönüllü çalışan tüm yöneticilerimize, öğretmenlerimize teşekkürlerimi milletim adına sunarım. Öğrencilerimizin bu geçici durumda bol kitaplarla zaman geçirmelerini tavsiye ederim. Güneşli ve güzel günlerin ülkemize en kısa sürede doğacağını temenni ederim" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın temas içerisinde olduğunu kaydeden Selçuk, sosyal izolasyonla ilgili yapılması gerekenlerin yapılacağını kaydetti.

Selçuk, telafi eğitiminin her yaş grubu ve her bölge için ayrı ayrı planlandığını belirterek, uzaktan eğitimin telafi eğitimi olduğunu söyledi.

LGS TARİHİ KABİNE TOPLANTISININ ARDINDAN AÇIKLANACAK

LGS tarihiyle alakalı bilgi veren Selçuk, hafta başında yapılacak kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapacağını belirtti.

SINIF GEÇME NASIL OLACAK?

Bakan Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü: "Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Notları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek. Öğrencilerimiz sıkıntıya girmesinler, zayıf not var ise herhangi bir şekilde sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler."