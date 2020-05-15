Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediği bu dönemde Türk Eximbank'ın 678 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etttiğini bildirdi.
Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 pandemisinin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediği bu dönemde, Türk Eximbank 678 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti." bilgisini verdi, bu gelişmenin, uluslararası piyasaların Türkiye ekonomisine ve bankalarına güvenini gösterdiğini belirtti.
İhracatçıların finansman ihtiyacı için kullanılacak bu kaynağın hayırlı olmasını dileyen Pekcan, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ihracatçılarımıza finansman desteği sağlamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
— Ruhsar Pekcan (@pekcan) May 15, 2020
TÜRK EXİMBANK GENEL MÜDÜRÜ GÜNEY: EKONOMİMİZ VE İHRACATIMIZ AÇISINDAN DEĞERLİ
Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, uluslararası piyasalardan toplam 678 milyon dolarlık sendikasyon kredisi temin etmelerine ilişkin, "Zorlu piyasa koşullarında gerçekleştirilen bu işlemin ülke ekonomimiz ve ihracatımız açısından değerli olduğunu düşünüyorum." dedi.
Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, MUFG Bank Ltd. koordinatörlüğünde bir bankalar konsorsiyumundan 465,5 milyon avro ve 166 milyon dolar olmak üzere toplam 678 milyon dolar tutarında 1 yıl vadeli yeni bir sendikasyon kredisi sağlandı. Krediye ilişkin anlaşma 14 Mayıs'ta imzalandı.
Anlaşma dokümanlarına dahil edilen akordiyon özelliğiyle ilerleyen günlerde mevcut toplam tutarın yüzde 10'una kadar ilave katılım bekleniyor.
İşlemin toplam maliyeti, Nisan 2019'da sağlanan sendikasyon kredisine kıyasla avro dilimde 40 baz puan, dolar dilimde ise 25 baz puan daha aşağıda olmak üzere "Euribor + yüzde 2,25" ve "Libor + yüzde 2,50" seviyesinde belirlendi.
Türk Eximbank, hedeflenen tutarı aşarak sağladığı 678 milyon dolarlık krediyle nisan ayında geri ödediği sendikasyon kredisini yüzde 126 yenilemiş oldu.
Avrupa, Amerika, Uzak Doğu ve Körfez bölgelerindeki toplam 10 farklı ülkeden 24 bankanın katılım sağladığı krediye, hem katılımcı sayısının hem de kredi tutarının artması yoluyla gösterilen ilgi, Türkiye'ye ve Türk Eximbank'a duyulan güvenin güçlü bir göstergesi oldu.
"SENDİKASYON KREDİMİZİ HEDEFİMİZİN ÇOK ÜZERİNDE BİR TUTARLA YENİLEDİK"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, küresel salgın ve yarattığı belirsizlik ortamında uluslararası piyasalardan toplam 678 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan bu krize ve maliyetleri düşürmelerine rağmen, uluslararası piyasalarda önde gelen yabancı bankalardan hedeflerinin 2 katının üzerinde bir ilgi gördüklerini aktaran Güney, şunları kaydetti:
"Gelen bu güçlü talep sonrası sendikasyon kredimizi başlangıçtaki hedefimizin çok üzerinde bir tutarla yeniledik. Zorlu piyasa koşullarında gerçekleştirilen bu işlemin ülke ekonomimiz ve ihracatımız açısından değerli olduğunu düşünüyorum. Ekonomimizin lokomotifi konumundaki ihracata daha güçlü destek için Türk Eximbank olarak çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Gerçekleştirilen sendikasyon kredisinin, ülkemize ve ihracat sektörüne hayırlı olmasını diliyorum."
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