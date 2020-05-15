AA

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 pandemisinin uluslararası ticaret ve yatırım üzerindeki etkilerine karşı gerçekleştirilebilecek eylemlerin ele alındığı G20 2. Olağanüstü Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na Türkiye adına Bakan Ruhsar Pekcan katıldı.

Videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantının ana gündem konusunu, "Covid-19 ile Mücadelede Dünya Ticaret ve Yatırımını Desteklemeye Yönelik G20 Eylemleri Belgesi" oluşturdu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, toplantıda yaptığı konuşmada, uluslararası ticaretin ve yatırımın Kovid-19 pandemisinden derin şekilde etkilendiğini belirterek, bu çerçevede G20 ticaret ve yatırım bakanları olarak virüs ile mücadelede kısa ve uzun dönemli eylemleri içeren bir eylem planının oluşturulmasının çok önemli olduğunu ifade etti.

Mevcut pandemi koşullarında, ticaret akışının sağlanması için çeşitli politikalar uygulandığına ve yenilikçi fikirlerin hayata geçirildiğine işaret eden Pekcan, bu kapsamda Türkiye’de bazı gümrük kapılarında "temassız ticaret" uygulamasının yürütüldüğünü bildirdi.

"Temassız ticaret" kapsamında bazı gümrük kapılarında konteyner ve dorse değişiminin insan müdahalesi olmadan gerçekleştirildiği tampon bölgeler kurulduğu belirten Pekcan, aynı zamanda demir yolu taşımacılığının ve Ro-Ro taşımacılığının da insan teması olmadan devam ettiğini kaydetti.

Pekcan, herkesin bu süreçten bazı dersler çıkardığını vurgulayarak, "Küresel tedarik zincirlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında hizmet ticaretinin, özellikle de dijital ticaretin önemi bu dönemde daha iyi anlaşıldı. Kovid-19 ile mücadelede alınan önlemlerin etkisinin azaltılmasında, serbest, adil, açık ticaret ve yatırım ortamı ile merkezinde DTÖ’nün olduğu kurallara dayalı ticaret sistemi hayati önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

EYLEM PLANI KABUL EDİLDİ

Katılımcı bakanların da konuşma yaptığı toplantı sonucunda bir Bakanlar Bildirisi yayınlandı, Kovid-19 ile mücadelede kısa ve uzun dönemli eylemleri içeren Eylem Planı kabul edildi.

Söz konusu Eylem Planı, Kovid-19 pandemisinin küresel ticaret ve yatırım üzerinde yarattığı olumsuz etkileri hafifletmeye yönelik kısa ve uzun dönemli eylemleri içeriyor.

Plana göre kısa dönemli eylemler kapsamında alınan bazı kararlar şöyle:

"- Hayati önem taşıyan tıbbi malzeme ve diğer elzem mal ve hizmetlere getirilecek Kovid-19’a yönelik acil ticaret önlemlerinin şeffaf, geçici, DTÖ kurallarıyla uyumlu ve ticarete gereksiz engel oluşturmayacak mahiyette olması,

- DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nın uygulanmasının hızlandırılması, bu anlaşmaya uygun şekilde gümrük prosedürlerinin hızlandırılması, elektronik belgelerin, akıllı uygulamaların kullanımının teşvik edilmesi,

- Pandemi sürecinde ülkelerin gümrüklerde uygulamaya koydukları önlemlere ilişkin iyi uygulamaların ve tecrübelerin paylaşılması ve ticaretle ilgili önlemlerin DTÖ yükümlülüklerine uygun şekilde bildirilmesi,

- Hava, kara ve deniz bağlantılarının geliştirilmesi amacıyla G20 Ulaştırma Bakanlarının çalışmalarının desteklenmesi,

- Mikro-KOBİ’lerin iletişim kanallarının ve ağlarının geliştirilmesinin teşvik edilmesi ve uluslararası örgütler tarafından küresel değer zincirlerinde neden olduğu bozulmaların mikro-KOBİ’lere etkileri konusunda detaylı raporlar hazırlaması."

- Uzun vadeli eylem kararları

Eylem planında, uzun dönemli olarak da çok taraflı ticaret sisteminin ve DTÖ reformunun desteklenmesi, dijital ekonomi ve ticaret arasındaki ilişkinin geliştirilmesi, ticaretle ilgili önlemlerin DTÖ’ye bildirilmesi ve şeffaflığın güçlendirilmesine karar verildi.

Planda yer alan diğer uzun dönemli eylemler de şöyle sıralandı:

"- Serbest, açık, kapsayıcı, ayrımcı olmayan, şeffaf ve öngörülebilir ve istikrarlı bir ticaret ve yatırım ortamının sağlanması için çalışılmasına,

- Ticaretin düzenlenmesinden sorumlu makamlar arasında kağıtsız ticarete ilişkin iş birliğinin güçlendirilmesine, özellikle, küresel kriz dönemlerinde elzem mal ve hizmetlerin ticaretinin ve üretiminin desteklenmesine yönelik alınan önlemlerle ilgili iyi uygulamaların paylaşılmasına,

- Olası bir küresel sağlık krizi durumunda, istisnai olarak seyahatlere (iş seyahatleri de dahil) kamu sağlığı için alınan önlemlere zarar vermeden izin verilmesini sağlayacak ulusal düzeyde yol gösterici ilkelerin belirlenmesinin teşvik edilmesine,

- Medikal ürünlerin ve kişisel koruyucu ekipmanların üretimine yönelik yatırımların özendirilmesine karar verildi."