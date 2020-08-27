AA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun’dan Manisa’da düzenlenen çekirdeksiz kuru üzüm açılış törenine canlı yayın ile katılarak, yeni sezon üzüm alım fiyatını açıkladı. Bakan Pakdemirli, 2020 yılında çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesinin 271 bin ton olarak öngörüldüğünü belirterek, bu yıl TMO tarafından 9 numara için kilogram fiyatını 12 lira 50 kuruş olarak açıkladı.

Bakan Pakdemirli, "Kuru üzüm piyasasını, açıkladığımız bu fiyatlardan aşağı düşürmemekte kararlıyız ve bunun için gereken her türlü argümanı kullanacağız." ifadelerini kullandı