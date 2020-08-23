Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'da selin etkili olduğu bölgede incelemede bulundu. Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile selin etkili olduğu Dereli ilçesinde inceleme yaparak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bakan Pakdemirli, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.
Bakan Pakdemirli, Giresun'daki hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Görünen o ki tarımsal hasar beklediğimizden daha az." dedi.
Bakan Pakdemirli, ORKÖY desteği kapsamında bölgeye 5 milyon liralık destek sağlanmasına karar verildiğini belirtti.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'daki selin meydana geliş şekline ilişkin, şu ifadeleri kullandı:
"Konunun aslında çıkış noktası, Dereli'de Akkaya Deresi'nin membasında, yani akış yönünde oluşan bir heyelanın Dereli'deki merkez deresini tıkaması kaynaklı oluşan ciddi bir problem var tabii ki burada. Bir ilçe merkezini, komple baştan aşağı çarşı merkezini etkileyecek hatta bunun kotunu 2-3 metre yükseltecek bir durumla karşı karşıya kaldık burada." dedi
SELDEN ZARAR GÖREN BİNALAR
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise selden zarar gören binalara ilişkin, şunları kaydetti; "Doğankent'te 4 yıkık, 200 az, Dereli'de 3 yıkık, 152 az ve Yağlıdere'de 10 yıkık, 9 az hasarlı bina tespiti yaptık." dedi
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