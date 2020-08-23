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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun AFAD İl Müdürlüğü’nde sel felaketi sonrası hasar tespit ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Soylu, son bilgileri paylaştı:

- Maalesef Tirebolu-Doğankent yolunun üzerinde Doğankent’e giderken bir jandarma aracımız, içerisinde 5 jandarmamızın bulunduğu araç 12. kilometresinde bir menfezde suların içerisine gömülü olarak kaldı.

- Toplam 12 kişi kayıp ihbarımız ve kayıp bilgimiz şu anda söz konusu.

- Tirebolu-Güce yolunda bir problem yok ama Güce’den sonra bugün yayladan dönen İl Genel Meclisi üyelerimizin de içerisinde bulunduğu toplam 20 kişilik, 8 kişisi bir noktada, diğerleri başka bir noktada olmak üzere şu anda onlar da mahsurlar ve onlara da ulaşılamıyor.

- Tüm arama kurtarma ekiplerimiz seferber edilmiş durumdadır. AFAD ekiplerimiz çevre illerden şu anda intikal halindeler. Jandarma arama kurtarma timleri hem Ankara'dan hem de Rize'den intikal halindeler.

- Şu anda bir vefat bilgisi veremiyorum, öyle bir bilgimiz yok ama kayıp bilgimiz var.

- Yarın özellikle Çanakçı, Görele ve Doğankent'te 50 ila 100 kilogram yağmur bekleniyor, Meteoroloji'den aldığımız bilgiler çerçevesinde.