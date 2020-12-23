AA

Pakdemirli, 3'üncü Tarım Orman Şurası Eylem Planları 1'inci Yıl Değerlendirme Toplantısı'na katılarak, bu yıl içinde hayata geçirilen eylem planlarını kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan 3'üncü şuranın katılım, içerik ve sonuçların izlemesi anlamında diğerlerinden öne çıktığını ifade eden Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21 Kasım 2019'da Tarım Orman Şurası'nın sonuç belgesini kamuoyuna duyurduğunu anımsattı.

Pakdemirli, Kovid-19 salgını başladıktan sonra tarımsal destek ödemelerinden kredi faizlerinin ertelenmesine, sıkı gıda denetimlerinden hazine arazilerinin üretime açılmasına kadar 101 tedbiri hayata geçirdiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Sektörümüz, pandemiye rağmen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı imkanlarla tüm çeyreklerde büyüme gösteriyor. Özellikle 2020 yılında her çeyrekte giderek artan bir büyüme ivmesi var. Birinci çeyrekte yüzde 2,1, ikinci çeyrekte yüzde 4,2 olan büyüme, üçüncü çeyrekte yüzde 6,2'ye ulaştı. İlk 3 çeyrek ortalamasında Türkiye, yüzde 0,5 büyüme gösterirken, tarım yüzde 5,3 büyüyerek ekonomimize önemli katkı sağladı. İnşallah bu yılı tarımda önemli bir büyümeyle kapatacağız."

Pakdemirli, 9 aylık tarımsal hasılanın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20, tarım ve gıda ürünleri ihracatının da yılın 10 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artış gösterdiğini söyledi.

"BİTKİSEL ÜRETİMİMİZ CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNU KIRDI"

Bakan Pakdemirli, "2020 yılında bitkisel üretimimiz, 2019'a göre yaklaşık 7 milyon ton artışla 124 milyon tona ulaşarak, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır." bilgisini verdi.

Hayvansal üretimde yılın ilk 6 ayında büyükbaş hayvan varlığının geçen yıla göre 800 bin baş artışla 18,6 milyon başa yükseldiğine işaret eden Pakdemirli, "Küçükbaş hayvan varlığımız ise 6,6 milyon baş artışla, 55,1 milyon başa yükseldi. Küçükbaştaki 6,6 milyon baş artışla yıl bazında miktar olarak son 80 yıldaki en fazla artışı sağladık." ifadelerini kullandı.

"2021'DE ÇİFTÇİLERİMİZE 24 MİLYAR LİRA TARIMSAL DESTEK ÖDEYECEĞİZ"

En geniş katılımlı Tarım Orman Şurası'nı gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Pakdemirli, şöyle devam etti:

"İnternet sitesi üzerinden aldığımız 50 bin görüşü titizlikle değerlendirdik. Tarımın sürdürebilirliği, gıdanın geleceği, ormanlarımızın yarını ve suyun istikbali için 5 yıllık planlarımızı oluşturduk, 25 yıla ışık tutacak bir yol haritası hazırladık. Şura kapsamında 81 ilimizde 1000'den fazla toplantı yaptık, 10 bin paydaşın görüşlerini aldık. Oluşturulan 21 çalışma grubunda üreticiler, akademisyenler, kamu, STK, özel sektör katılımcılarının görüşlerini değerlendirdik ve detaylı raporlar oluşturduk."

Pakdemirli, Şura Eylem Planı kapsamında bu yıl gerçekleştirilen faaliyetler ve yatırımlara ilişkin de bilgi verdi.

Tarımsal üretim ve arz güvenliğini sağlamak için tarımsal destek miktarını yıllık bazda yüzde 37 artırarak 22 milyar liraya çıkardıklarını belirten Pakdemirli, hayvancılığa da 7,4 milyar lira destek sağladıklarını dile getirdi.

Pakdemirli, 2021 yılında ise çiftçilere toplam 24 milyar lira tarımsal destek ödeyeceklerini ifade etti.

"800 BİN KİŞİ GIDASINI KORUMAK İÇİN SÖZ VERDİ"

Pakdemirli, 8 ay önce başlatılan Dijital Tarım Pazarı'ndaki (DİTAP) üye sayısının 160 bini, cironun ise 150 milyon lirayı geçtiğini dile getirdi.

"Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyası kapsamında "Söz Ver" sloganıyla gıda israfı yapmayacağına söz verenlerin dijital olarak imzasını aldıklarını belirten Pakdemirli, bugüne kadar yaklaşık 800 bin kişinin söz verdiğini ve bu sayıyla söz konusu alanda bir dünya rekoru kırıldığını bildirdi.

Pakdemirli, Hazine arazilerini üretime kazandırmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında yüzde 75 tohum hibesiyle 24 ilde 350 bin dekar alanda yazlık ekiliş başlattıklarını ve toplam 1 milyon dekar alanı yeniden üretime kazandırdıklarını söyledi.

"Bu yıl TARSİM kapsamında 1,6 milyar lira prim desteği ve 1,2 milyar lira hasar tazminatını çiftçilerimize ödedik." diyen Pakdemirli, narenciyede aşırı sıcak zararını 2021 yılından itibaren TARSİM kapsamına aldıklarını ifade etti.

Pakdemirli, tohumculukla ilgili çalışmalara da değinerek, bugün yurt içinde kullanılan sertifikalı tohumlukların yüzde 96'sının yerli olduğunu ve tohumda ihracatın ithalatı karşılama oranının son 18 yılda yüzde 31'den yüzde 86'ya yükseldiğini kaydetti.

"KAYISIYI CUMHURİYET TARİHİNDE İLK KEZ MÜDAHALE ALIM KAPSAMINA DAHİL ETTİK"

Pakdemirli, başta kenevir olmak üzere lif bitkilerinin üretimini artırmayı hedeflediklerini belirterek, "2020 yılında 4 bin 694 dekar alanda tohum, lif ve sap amaçlı kenevir ekimi gerçekleştirdik. Kenevir üretimimizi 7 kat artışla 287 tona yükselttik. Kenevir tohumu ithalatını yüzde 62 azaltarak 299 tondan 114 tona düşürdük." dedi.

Kayısıyı Cumhuriyet tarihinde ilk kez müdahale alım kapsamına dahil ettiklerine dikkati çeken Pakdemirli, lisanslı depoculuk çalışmaları kapsamında bu yıl 1,7 milyon ton kapasiteli lisanslı deponun da faaliyete geçtiğini ve 69 milyon lira destek verdiklerini söyledi.

Bakan Pakdemirli, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık desteklerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu yıl 23 milyon küçükbaş hayvan için 578 milyon lira anaç desteği ödedik. Kırsal kalkınma alanında küçükbaş hayvancılıkta 1298 projeye toplam 93,2 milyon lira hibe desteği sağladık. Yaptığımız çalışmalarla 2020 yılı sonu itibarıyla toplam kırmızı et üretiminde küçükbaşın payı yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkacak. Büyükbaş hayvancılığa yönelik 2020'de 47 milyon lira hibe sağlayarak, 4 yeni düve üretim merkezi kurduk ve toplam sayıyı 29'a ulaştırdık."

Pakdemirli, damızlık değer tespit çalışmalarıyla 67 bin pedigri belgesi üreterek dış ticaret imkanı sağladıklarını dile getirerek, "Etçi ve kombine ırkların yaygınlaştırılması için 6 ilimizde pilot olarak ücretsiz suni tohumlama hizmetini başlattık. Bu projeyi 2021'de 30 ile çıkaracağız." diye konuştu.

Güvenilir gıda alanında yapılan çalışmalara değinen Pakdemirli, gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetim ve kontrollere aralıksız devam ettiklerini ve yıllık denetim sayısını yaklaşık 1,3 milyona çıkardıklarını kaydetti.