Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bakan Özhaseki açıkladı: Türkiye'de hala hareketli olan 485 tane fay hattı var - Gündem haberleri

        Bakan Özhaseki: Türkiye'de hala hareketli olan 485 tane fay hattı var

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Türkiye'nin her bir köşesinde hala hareketli olan 485 tane fay hattı var. Bu fay hatlarının kırılmasına, doğadaki bu müthiş enerjinin dışarı çıkmasına mani olamayız, onunla savaşamayız da. Yeniliriz. Yapacağımız tek şey; onu bilerek, anlayarak hareket etmektir. Tedbir almaktır, tedbirli olmaktır" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 22:42 Güncelleme: 26.12.2023 - 23:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Türkiye'de 485 hareketli fay var'
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bir dizi program için Samsun'a gelen Bakan Özhaseki, ilk olarak Samsun Valiliği'ni ziyaret etti. Burada konuşan Özhaseki, Samsun'da TOKİ'nin kentsel dönüşüm ve sanayi bölgelerinin taşınması ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, "1950'den 2000 yılına kadar yapılan binaların, iş yerlerimizin bazılarında depreme dayanıklılık hususunda sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Bunları yenilemenin de tek bir yolu var; o da kentsel dönüşüm. Dünyada da bu işin başka bir yolu bulunamadı" dedi.

        'TÜRKİYE, BİR DEPREM ÜLKESİ'

        Özhaseki, "Samsun özeline geldiğimiz zaman, bizim TOKİ olarak yaptığımız ciddi çalışmalar var. Kentsel dönüşüm çalışmaları var, sanayi alanlarının taşınması var. Üzerinde hala proje olarak çalıştığımız birçok yer var. Bunları da belediyemiz ile uzun uzun çalışacağız. Şunu herkesin bilmesi lazım; Türkiye, bir deprem ülkesi. Türkiye'nin her bir köşesinde hala hareketli olan 485 tane fay hattı var. Bu fay hatlarının kırılmasına, doğadaki bu müthiş enerjinin dışarı çıkmasına mani olamayız, onunla savaşamayız da. Yeniliriz. Yapacağımız tek şey; onu bilerek, anlayarak hareket etmektir. Tedbir almaktır, tedbirli olmaktır. Konutlarımızı ve iş yerlerimizi sağlam ve güvenli yapmaktır. Kentsel dönüşümü her yerde hızla yapmak zorundayız ve gerçekleştirmek zorundayız. Geçtiğimiz hafta İstanbul'un kentsel dönüşüm meselesini açıklamıştık. Bugün de burada belediye başkanımız epey bir hazırlık yaptı, üzerinde çalışacağız. Devam eden işler ve bundan sonra devreye alacağımız işlerin de hep birlikte üzerinde çalışacağız" diye konuştu.

        'BÜTÜN BELEDİYELER BİR GAYRET İÇERİSİNDE'

        Özhaseki, belediyelere ilişkin de "AK Parti olarak zamanında ortaya koymuş olduğumuz belediyecilik anlayışında, durmadan yeni hamleler yapan, kendisiyle yarışan bir ortamdayız. Yıllar öncesinde hizmet belediyeciliği diye ortaya çıkmıştık. Evet, hizmet ettik. Daha sonra marka belediyecilik diye kendimizi yeniledik. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın da durmadan vurguladığı gönül belediyeciliği anlamında da bütün belediyelerimiz büyük bir gayret içerisindeler. Özellikle genel merkezde daha önce başlatılmış olan ve benim ve arkadaşlarımın da emeği olduğu gerek gençlik faaliyetleri gerekse kültür sanat faaliyetleri ile ilgili de bütün belediyeler bir gayret içerisinde. Bunları da yakından takip ediyoruz. Bunlar, bizim belediye açısından yapabileceğimiz çalışmalar" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #mehmet özhaseki
        #deprem fay hattı
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çalışan emeklilere 5 bin lira teklifi TBMM'den geçti
        Çalışan emeklilere 5 bin lira teklifi TBMM'den geçti
        İsveç'in NATO üyeliği Komisyon'dan geçti
        İsveç'in NATO üyeliği Komisyon'dan geçti
        Fatih Terim resmen açıklandı!
        Fatih Terim resmen açıklandı!
        Kıskançlık cinayetine tutuklama
        Kıskançlık cinayetine tutuklama
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında iddianame hazırlandı
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında iddianame hazırlandı
        MİT terör hedeflerini vurdu
        MİT terör hedeflerini vurdu
        Bu oyunla play-off çare olacak mı?
        Bu oyunla play-off çare olacak mı?
        Annesini öldüren 15 yaşındaki çocuğa 38 yıl hapis
        Annesini öldüren 15 yaşındaki çocuğa 38 yıl hapis
        Türkiye şehitlerini uğurladı
        Türkiye şehitlerini uğurladı
        Hangi şirketlerin hissesi ucuz?
        Hangi şirketlerin hissesi ucuz?
        Yılın son gününe kadar ciddi bir yağış yok
        Yılın son gününe kadar ciddi bir yağış yok
        İşte 2024 piyasa beklentisi
        İşte 2024 piyasa beklentisi
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Motosiklette 6001 oyunu
        Motosiklette 6001 oyunu
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Birden fazla ev için harç artacak
        Birden fazla ev için harç artacak
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Habertürk Anasayfa