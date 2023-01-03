Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Eğitim

Bakan Özer'den özel okulların 2023 ücretlerine ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel öğretim kurumları zamlarına ilişkin, "Bu hafta TEFE-TÜFE oranları belirlendikten sonra oluşacak zammı özel öğretim kurumları yöneticileriyle bir araya gelerek tekrar olgunlaştırarak kamuoyu ile paylaşacağız" dedi

Giriş: 03.01.2023 - 09:49 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Özer'den özel okulların 2023 ücretlerine ilişkin açıklama
Bakan Özer'den özel okulların 2023 ücretlerine ilişkin açıklama
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
AA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel öğretim kurumlarına ilişkin zamların ne olacağı ile ilgili hiçbir bilgi paylaşımının söz konusu olmadığını belirterek "Bu hafta içerisinde tüm TEFE-TÜFE oranları belirlendikten sonra oluşacak zammı özel öğretim kurumları yöneticileriyle bir araya gelerek tekrar olgunlaştırarak kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

Bakan Özer, "Vefatının 61. Yılı Hatırasına Ahmet Tevfik İleri Anma Programı"nın ardından, basın mensuplarının özel okulların 2023 zam oranlarına ilişkin karar alınıp alınmadığına ilişkin sorusunu yanıtladı.

TEFE-TÜFE ORANLARI BELİRLENDİKTEN SONRA ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİYLE BİR ARAYA GELİNECEK

Geçen hafta özel öğretim kurumlarının temsilcileri ile bir araya geldiklerini dile getiren Özer, şunları kaydetti: "Buradaki amacımız, sadece 2023 yılında özel öğretim kurumlarının ücretinin ne olacağı değildi. Yaşamış oldukları sorunları, daha kaliteli hizmet verebilmek için çözülmesi gereken problemleri bizlere aktardılar. Biz de kanaatlerimizi kendileriyle paylaştık. İnşallah bu hafta içerisinde tüm TEFE-TÜFE oranları belirlendikten sonra da oluşacak zammı, tekrar özel öğretim kurumları yöneticileriyle bir araya gelerek olgunlaştırarak kamuoyu ile paylaşacağız. Şu anda özel öğretim kurumlarının zammının ne olacağı ile ilgili hiçbir bilgi paylaşımı söz konusu değil."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Küçükçekmece Gölü'nün MR'ı çekildi! Prof. Dr. Albay: 1. derece sit alanı ilan edilmeli
Küçükçekmece Gölü'nün MR'ı çekildi! Prof. Dr. Albay: 1. derece sit alanı ilan edilmeli
Yunan unsurlarının geri ittiği 61 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunan unsurlarının geri ittiği 61 kaçak göçmen kurtarıldı
Elektronik müziğin 'en'leri Zorlu PSM'de
Elektronik müziğin 'en'leri Zorlu PSM'de
İstanbul TOKİ kura çekimi takvimi
İstanbul TOKİ kura çekimi takvimi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.