Bakan Özer'den özel okulların 2023 ücretlerine ilişkin açıklama

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel öğretim kurumlarına ilişkin zamların ne olacağı ile ilgili hiçbir bilgi paylaşımının söz konusu olmadığını belirterek "Bu hafta içerisinde tüm TEFE-TÜFE oranları belirlendikten sonra oluşacak zammı özel öğretim kurumları yöneticileriyle bir araya gelerek tekrar olgunlaştırarak kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

Bakan Özer, "Vefatının 61. Yılı Hatırasına Ahmet Tevfik İleri Anma Programı"nın ardından, basın mensuplarının özel okulların 2023 zam oranlarına ilişkin karar alınıp alınmadığına ilişkin sorusunu yanıtladı.

TEFE-TÜFE ORANLARI BELİRLENDİKTEN SONRA ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİYLE BİR ARAYA GELİNECEK

Geçen hafta özel öğretim kurumlarının temsilcileri ile bir araya geldiklerini dile getiren Özer, şunları kaydetti: "Buradaki amacımız, sadece 2023 yılında özel öğretim kurumlarının ücretinin ne olacağı değildi. Yaşamış oldukları sorunları, daha kaliteli hizmet verebilmek için çözülmesi gereken problemleri bizlere aktardılar. Biz de kanaatlerimizi kendileriyle paylaştık. İnşallah bu hafta içerisinde tüm TEFE-TÜFE oranları belirlendikten sonra da oluşacak zammı, tekrar özel öğretim kurumları yöneticileriyle bir araya gelerek olgunlaştırarak kamuoyu ile paylaşacağız. Şu anda özel öğretim kurumlarının zammının ne olacağı ile ilgili hiçbir bilgi paylaşımı söz konusu değil."