Bakan Özer: 10 ilde 450 bin kişiye konaklama hizmeti veriyoruz

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Malatya AFAD Koordinasyon Merkezinde konuşan Bakan Mahmut Özer; Malatya'da valiler, 2. Ordu Komutanlığı, Jandarma Komutanlığı, AFAD, Kızılay, Emniyet Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları ve belediye başkanlarının koordineli şekilde süreçleri yönettiğini ve yeme, içme, barınma ile özellikle çocuk ve kadınlarla ilgili ihtiyaçların sürdürülebilir bir şekilde sağlandığını belirtti.



Vatandaşlara sadece toplanma merkezleri ve çadır merkezlerinde değil, tüm noktalarda ulaşıldığını dile getiren Özer, "Mahalle aralarına, köylere, tüm ilçelerimize rahat bir şekilde ulaşıyoruz. Yardım gönderen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah, hızlı bir şekilde el birliğiyle, devletimizin tüm imkânlarını kullanarak bu süreçleri hızlı bir şekilde atlatacağız" ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürecin en başından itibaren her türlü talimatı verdiğini ve Bakanların da sahada aktif olarak çalıştığını söyleyen Bakan Özer, "Devletin tüm birimleri aktif olarak sahada. Hiçbir birim, diğer birimden daha ön planda değil. Herkes elinden gelen tüm çabayı sarf ediyor. Herkese minnettarız." dedi.



Özer, Millî Eğitim Bakanlığı olarak çok geniş bir yayılıma sahip olduklarına işaret ederek tüm ilçelerde ve köylerde lojistik destekler ile mekanizmaların güçlü olduğunu kaydetti.

"10 İLDE 450 BİN KİŞİYE KONAKLAMA HİZMETİ VERİYORUZ"

Millî Eğitim Bakanlığı olarak söz konusu on ilde yurtlar, okullar, pansiyonlar, uygulama otelleri, YBO'larda ve öğretmenevleri olmak üzere şu an itibarıyla 450 bin vatandaşa konaklama hizmeti verdiklerine işaret eden Bakan Özer, şunları söyledi: "İnşallah, bu sayıyı giderek artıracağız. Diğer taraftan şu anda sahada 7 bin 46 gönüllü öğretmenimiz organizasyona destek veriyor. Bu süreçlerde çok kritik olan, özellikle çocuklarımızın ve kadınlarımızın psikolojik durumlarına destek olmak üzere yaklaşık 2 bin psikolojik danışman ve rehber öğretmenimiz sahada, on ilimizde yoğun bir şekilde vatandaşlarımızla buluşuyor. Yine yaklaşık iki yıl önce başlatmış olduğumuz Millî Eğitim Bakanlığı AFAD iş birliğinde arama kurtarma biriminden 4 bin 136 öğretmenimiz on ilde arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Daha önce açıkladığımız gibi mesleki eğitimde 6 ay önce yemek ve ekmek üretmeyle ilgili kapasitemizi artırmıştık. Şu an itibarıyla günlük 700 bin ekmek üretimi yapıp on ilimize dağıtıyoruz. İnşallah, hafta sonu itibarıyla bu sayıyı 1 milyona çıkaracağız. Mesleki eğitimin yiyecek içecek üretim merkezleri, uygulama otelleri ve öğretmenevlerinde 800 bin kişilik sıcak yemek üretiyoruz, 400 bin kumanya dağıtıyoruz. 60 seyyar mutfağımızı tüm illerimize gönderdik. Emek veren tüm öğretmen, tüm yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah, bu süreçleri organize bir şekilde yürüterek bu süreçleri atlatacağız."