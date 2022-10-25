Bakan Nebati Riyad'a gidecek

DHA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve beraberindeki heyetin 25-27 Ekim 2022 tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek 6'ncı Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı'na (Future Investment Initiative) katılacağı duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Dr. Nureddin Nebati ve beraberindeki heyet 25-27 Ekim 2022 tarihleri arasında Suudi Arabistan´ın başkenti Riyad´da 500'den fazla önde gelen üst düzey konuşmacı ile 6000'den fazla uluslararası delegenin katılacağı ve 4 Zirve ile 180'den fazla etkileyici oturuma ev sahipliği yapacak olan 6. Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı'na (Future Investment Initiative) katılım sağlayacaktır.

Konferans kapsamında düzenlenecek etkinlikler ile hükümet temsilcileri, çok uluslu şirket yöneticileri ve uluslararası finans çevreleriyle gerçekleştirilecek ikili görüşmelerde Türkiye Ekonomisinin mevcut görünümü, Türkiye Ekonomi Modeli ve Türkiye'nin yatırım ortamı ile sunduğu fırsatlar paylaşılacaktır" denildi.