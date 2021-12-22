Bakan Nebati'den fiyat düşüşü açıklaması

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TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasıyla temaslarının devam edeceğini, Anadolu'da da temaslarda bulunacağını belirtti. Nebati, kurdaki düşüşün fiyatlara yansımasıyla ilgili sorulara "Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir" yanıtını verdi.

Nebati, dün akşam bir televizyon kanalında "Yeni Türkiye Modeli" ile ilgili açıklama yaptığını hatırlatarak, “Yarın belediye başkanlarımıza sunumumuz olacak. MYK’da sunumumuz olacak. Ardından 4 Ocak’ta İl Başkanları Toplantısı var. Ben sürekli toplumun içindeyim. İş dünyası ile yaptık, Anadolu'ya çıkacağız, diğer sektörleri dinleyeceğiz. Bir rahatlama gerçekleştirildi. Bundan sonra yapacağımız şey hep birlikte çalışmak. O bu yok, sen ben yok, öteki yok, hep beraber” dedi.

Kurdaki gerilemenin fiyatlara yansımasının yavaş olup olmadığına ilişkin soru üzerine Bakan Nebati, bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığının kendini göstereceğini ifade etti.

FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ YARIN BAKAN NEBATİ BAŞKANLIĞINDA TOPLANACAK

Finansal İstikrar Komitesinin ikinci toplantısı, yarın Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında gerçekleştirilecek.

Saat 11.00'de yapılması planlanan toplantıda, yerel ve küresel finansal sistemdeki son gelişmeler ile bu gelişmeler ışığında finansal istikrarın korunması adına atılacak adımlar görüşülecek.

Finansal İstikrar Komitesi, finansal sistemin sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlıklı şekilde desteklemesi, piyasalarda güvenin korunması için kırılganlıkların belirlenmesi ve sistemik risklerin yönetilmesinde ilgili kurumlar arasında iş birliği ve eşgüdümün sağlanması amacıyla kuruldu.