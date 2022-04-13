Bakan Nebati'den borsada rekor açıklaması

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "BIST 100 Endeksi dün tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirerek bir rekora imza attı. Piyasalarımızdaki güven ve istikrar iklimini güçlendirecek adımları atmaya hız kesmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı