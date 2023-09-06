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        Haberler Gündem Bakan Mehmet Özhaseki'den 11 il için 'sağanak' uyarısı

        Bakan Mehmet Özhaseki'den 11 il için 'sağanak' uyarısı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Trabzon, Rize, Artvin, Kütahya, Uşak, Balıkesir, Manisa, Bursa, Çanakkale, Afyonkarahisar ve Eskişehir'de yarın beklenen sağanak nedeniyle yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 18:38 Güncelleme: 06.09.2023 - 18:39
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        11 il için 'sağanak' uyarısı
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul ve Kırklareli'nde meydana gelen aşırı yağış ve sellerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; etkilenenlere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

        Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul ve Kırklareli'nde meydana gelen aşırı yağış ve sellerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, etkilenenlere de geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, "http://mgm.gov.tr" internet sitesi "Meteorolojinin Sesi Radyosu" sosyal medya hesapları ve mobil uygulamalarından anlık yapılan hava durumu bilgilendirmelerini, vatandaşların dikkate almalarının elzem olduğunu vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

        "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün yaptığı son değerlendirmelere göre yarın akşam saatlerine kadar, Trabzon'un doğusu, Rize il geneli, Artvin'in kıyı ilçeleri, Kütahya, Uşak, Balıkesir çevreleri, Manisa'nın kuzeydoğusu, Bursa'nın güneyi, Çanakkale'nin doğusu, Afyonkarahisar'ın kuzeyi ile Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmesi nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istirham ediyorum."

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        #mehmet özhaseki
        #haberler
        #sağanak uyarısı
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