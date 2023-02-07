Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem bölgelerinde depremzedelerin hizmetinde olan bakanlığa ait tesisleri açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 10 ildeki depremzedelerin kullanımına açılan tesis ve salonları paylaştı.

Depremzedelerin kullanımına açılan 10 ildeki tesis ve salonlar şöyle: