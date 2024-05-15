Bakan Koca, İstanbul'da doktora saldıran hastanın tutuklandığını açıkladı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde meydana gelen olayda, bir saldırgan, sedye üzerindeyken kendisine bir an önce tıbbi destek vermek isteyen hekime şiddet uyguladı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şifa veren ele el kalkmaz, bu ise konunun 'insanlık' yönü" ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde meydana gelen olayda, bir saldırgan, sedye üzerindeyken kendisine bir an önce tıbbi destek vermek isteyen hekime şiddet uyguladı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şifa veren ele el kalkmaz, bu ise konunun “insanlık” yönü. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 15, 2024

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