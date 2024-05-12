Şiddet sürüyor! Sedyeden kalkıp doktora saldırdı
Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Bu kez de kaza yapan bir motosikletli hastanede sedye üzerindeyken bir yakını ile birlikte doktora saldırdı. İstanbul Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'nde meydana gelen saldırının ardından gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı
Eyüpsultan'da motosiklet kazası yapan Enes Mehmet Ö. kaldırıldığı hastanede koridorda sedye üzerinde müdahale etmek isteyen doktora saldırdı.
DHA'nın haberine göre saldırı güvenlik kamerasına yansırken, hastaneyi birbirine katan Enes Mehmet Ö. ve yakını B.Ö gözaltına alındı.
KORİDORDA DEHŞET ANLARI
Olay, 10 Mayıs Cuma günü saat 16.00 sıralarında Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüpsultan'da motosiklet kazası yapan Enes Mehmet Ö. ve akrabası B.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Enes Mehmet Ö. acil serviste sedyenin üstünde beklediği sırada acil serviste görevli doktor Orkun Işık müdahale etmek istedi. Doktor Işık ile hasta yakınları koridorda sedye üzerinde müdahale nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında sedye üzerinde ayağa kalkan Enes Mehmet Ö., doktora saldırdı. Kavgayı güvenlik görevlileri güçlükle ayırdı. Polis ekipleri doktora saldıran Enes Mehmet Ö. ve B.Ö.'yü gözaltına aldı.
ŞÜPHELİLER SERBEST
Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.
O ANLAR KAMERADA
Görüntülerde, hastane koridorunda tartışma sırasında sedye üzerine çıkan kişinin doktora saldırdığı görülüyor.