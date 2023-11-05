Bakan Koca, hekimlerle organ nakli olan hastaların halı saha maçını paylaştı

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Sosyal medya hesabında, kalp veya akciğer nakli olan hastalarla nakil operasyonlarını gerçekleştiren hekimlerin halı saha maçı ve duygularını paylaştığı görüntülere yer veren Koca, bu paylaşımına, "Kalp nakli, akciğer nakli olanlar, halı saha maçında doktorlarını yendi" notunu düştü.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp veya akciğer nakli olan hastalarla nakil operasyonlarını gerçekleştiren hekimler bu kez halı sahada futbol maçı için karşılaştı. 1-1 biten maçın sonucu penaltılara kaldı. Hastalarımız maçı 6-5 galip bitirdi. Maçın sonucundan daha önemlisi şuydu: 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası sebebiyle organ bağışına dikkati çekmek. Sonuç tartışılmaz."

Kalp nakli, akciğer nakli olanlar, halı saha maçında doktorlarını yendi.



Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kalp veya akciğer nakli olan hastalarla nakil operasyonlarını gerçekleştiren hekimler bu kez halı sahada futbol maçı için karşılaştı. 1-1 biten… pic.twitter.com/C1qWhkJfm3 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 4, 2023