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        Haberler Gündem Bakan Koca'dan, yurt dışına giden doktorlarla ilgili iddialara yanıt - Güncel haberler

        Bakan Koca'dan, yurt dışına giden doktorlarla ilgili iddialara yanıt

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İyi hal belgesi alan her hekimin yurt dışına gittiğini iddia edenler toplumu özellikle yanıltıyor. Geçen yıl iyi hal belgesi alanların hepsi değil, üçte biri yurt dışına gitmişti." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 19:40 Güncelleme: 22.12.2023 - 19:40
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        Yurt dışına giden doktorlarla ilgili iddialara yanıt
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        Koca, sosyal medya hesabından, yurt dışına giden doktorlara ilişkin iddialara yönelik paylaşım yaptı.

        Bakan Koca, paylaşımında şunları kaydetti:

        "Hekimler özelden kamuya, yurt dışından Türkiye'ye dönüyor. 2022'de 450 hekim yurt dışına gitmişti, 55'i geri döndü. 16 Aralık itibarıyla 2023'te yurt dışına giden hekim sayısı 395. Hem gidenlerin sayısı azaldı hem de 28 hekim geri döndü. Beyaz Reform sonuçlarını gösteriyor. Öte yandan, iyi hal belgesi alan her hekimin yurt dışına gittiğini iddia edenler toplumu özellikle yanıltıyor. Geçen yıl iyi hal belgesi alanların hepsi değil, üçte biri yurt dışına gitmişti."

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Fahrettin Koca
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