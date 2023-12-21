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        Haberler Sağlık Bakan Koca'dan İskenderun Acil Durum Hastanesi'ndeki ilk doğuma kutlama

        Bakan Koca'dan İskenderun Acil Durum Hastanesi'ndeki ilk doğuma kutlama

        Hatay İskenderun'da yeni açılan İskenderun Acil Durum Hastanesinde ilk doğum gerçekleşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni doğan bebeğe sağlıklı ömürler diledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 21:07 Güncelleme: 21.12.2023 - 21:07
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        İskenderun Acil Durum'da ilk doğum
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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İskenderun Acil Doğum Hastanesi'nde gerçekleşen ilk doğumla ilgili sosyal medya platformu X hesabı üzerinden bir paylaşıma bulundu.

        Bakan Koca, mesajında şu ifadelere yer verdi:

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