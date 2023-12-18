Bakan Koca'dan Gazze'den getirilen hastalara ilişkin açıklama

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'den bugün iki ayrı uçakla Türkiye'ye getirilen hastaların 30'unun Bilkent, 43'ünün Etlik Şehir hastanelerine, 28'inin de Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazzeli 101 hasta ve yaralı daha 106 refakatçiyle birlikte ülkemize getirildi. 30 hasta Bilkent, 43 hasta Etlik Şehir Hastanesine, 28 hasta Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Çoğunluğu çocuklar oluşturuyor. Bilindiği gibi Gazze'de 36 hastane bombalanmış durumda." bilgisini verdi.