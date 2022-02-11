Bakan Koca: Cezasız kalmayacak

İstanbul'da bir sağlık çalışanının maruz kaldığığı şiddete sert tepki gösteren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya Twetter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Dün gece İstanbul’da bir şiddet olayı daha yaşadık. Bir Covid hastası, enjeksiyon sırasında canını acıttığını söylediği arkadaşımızı yumrukla darp ederek burnunda kırığa yol açtı. Fail savcılığa sevk edildi, olayla ilgili avukat görevlendirdi. Sağlıkta şiddet cezasız kalmayacak.