Bakan Koca açıkladı! Bir il daha 'mavi kategori'ye geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Afyonkarahisar, ikinci doz aşı oranında %75’in üzerine çıkarak Mavi kategorisine geçti. Geç kalanlar, kolları sıvayalım. Türkiye, salgınla mücadelenin rengine bürünmeli!" paylaşımında bulundu.

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