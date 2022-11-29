SAĞLIK BAKANLIĞI TIBBİ SEKRETER ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
1.1. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncümaddesinin (B) fıkrası, aynı Kanunun 48 inci maddesi ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasınaİlişkin Esaslarda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
1.2. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonlara başvuracak adayların Türk Vatandaşı olmalarıgerekmektedir. Uyruğu KKTC ve/veya 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan adaylar, 5901 sayılıTürk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılarkütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.