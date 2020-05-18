Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, taşımacılık faaliyetinde bulunan firmaların taşıdıkları eşya, kargo ve yolcu hareketlerinin elektronik ortamda takibini sağlayan Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) ile kara yolu taşımacılığını gerçek zamanlı olarak izlemeye başladıklarını bildirdi.
Sistemle, Türkiye'de ilk kez kara yolu taşımacılığının ölçülebilir bir hale gelmeye başladığına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Taşımacılarımız tarafından sisteme veri gönderme süreçlerinin zaman içinde tamamlanmasıyla, ülkemizde çok daha verimli bir taşımacılık yapılabilecek. Ayrıca, taşımacılık piyasasının ölçülebilir hale gelmesiyle, buna ilişkin gerekli düzenlemeler de daha hızlı bir şekilde yapılmaya başlandı." ifadelerini kullandı.
Bakan Karaismailoğlu, U-ETDS'den alınan verilere göre, otobüs ile seyahat edenlerin, hükümet tarafından alınan Kovid-19 tedbirlerine riayet ettiğinin görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:
"Kovid-19 nedeniyle otobüsle yolculuk yapan kişi sayısı, günlük 180 binlerden 300'ün altına düştü. Tedbirlerin kademeli olarak başlatıldığı 1 Mart günü yapılan 7 bin 873 seferde 225 bin 733 yolcu, 11 Mart günü 7 bin 19 seferde 156 bin 821 yolcu taşındı. Alınan tedbirler çerçevesinde bundan sonraki günlerde her gün kademeli olarak sefer sayısı azaldı. Yolculuk yapanların sayısı, nisanda günde ortalama 800-900 kişi aralığında gerçekleşti."
OTOBÜSLERDE TEDBİRLER TİTİZLİKLE UYGULANIYOR
Karaismailoğlu, otobüslerde salgına karşı tedbirlerin aralıksız sürdüğüne işaret ederek, il ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarında yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’sinin üzerinde yolcu alınmadığını anımsattı.
Araç içindeki yolcuların oturma şeklinin, yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olmasına da dikkat edildiğinin altını çizen Karaismailoğlu, yurt içi yolcu taşımacılığı sektörüne ait verilerin bakanlıklar ve valiliklerle de paylaşıldığını bildirdi. Karaismailoğlu, tedbirlerin titizlikle uygulamaya devam edildiğini kaydetti.
YAPILAN YASAL DÜZENLEMELERLE SEFER SAYILARI ARTTI
Bakan Karaismailoğlu, salgının yayılmasını engelleyici tedbirlerin sonuçlarının alınmaya başladığına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bu durum aldığımız tedbirlerin ne kadar yerinde olduğunu bizlere göstermektedir. Ancak sektöre yönelik kolaylaştırıcı tedbirlerimiz ve yaptığımız yasal düzenlemeler sayesinde artık vatandaşlarımızın sefer bulunmaması nedeniyle otogarlarda sabahlamalarının da önüne geçtik. Bu sayede otobüs firmalarının sefer sayısı ile birlikte yolcu sayısı da tekrar artış göstermeye başladı."
KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!