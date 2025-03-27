Bakan Kacır: Küresel İHA pazarının yüzde 68'i Türk markalarda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, biz dizi inceleme gezisi için Burdur'a geldi. Bakan Kacır ilk olarak Burdur Valiliği'ni ziyaret etti. Valiliğe gelişinde Bakan Kacır'ı Vali Tülay Baydar Bilgihan ve protokol üyeleri karşıladı. Bakan Kacır daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçti. Bakan Kacır burada yaptığı konuşmada, "Bizler her daim milletimizle birlikte Türkiye'nin geleceği için, Türkiye Yüzyılı için koşmaya, çalışmaya, dur durak bilmeksizin gayret göstermeye devam ediyoruz.

Dün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi'ni ve 19 büyük ölçekli sanayi yatırımını kamuoyuyla paylaştı. 2030 yılına yürürken Türkiye'de yüksek teknoloji, dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm, küresel entegrasyon ve yapısal dönüşüm başlıklarından atacağımız adımları ortaya koyacağımız stratejileri ve nihayetinde erişeceğimiz hedefleri dünyaya duyurmuş olduk. Türkiye çok büyük bir sanayi ülkesi.

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AK Parti iktidara geldiğinde sanayide çalışan sayımız 3 milyon 900 bindi, bugün sanayide 6 milyon 700 bin kardeşimiz istihdam ediliyor. Organize sanayi bölgelerimizin sayısını 192'den 366'ya bu dönemde çıkardık. OSB'lerimizde üretimde olan tesis sayısını, fabrika sayısını 11 binden 59 bine, OSB'lerde çalışan sayısını 415 binden 2 milyon 700 bine bu dönemde yükselttik. Türkiye'nin dört bir yanında yükselen OSB'ler ve endüstri bölgeleri sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın önemli üretim üsleri haline geldi. Türkiye bugün pek çok sektörde Avrupa'da üretimde lider ülkedir. Demir çelikten çimentoya, güneş panellerinden ticari araçlara, düz cama kadar pek çok başlıkta Avrupa'nın en önemli üretim gücüyüz" dedi.

'TÜRKIYE'NİN DÖRT BİR YANINDA TEKNOPARKLARIMIZ VAR' "Önümüzdeki dönemde özellikle jeostratejik gelişmeler Türkiye'nin Avrupa başta olmak üzere tüm bölgenin tedarik ve üretim merkezi olma rolünü daha da güçlendireceğini işaret ediyor" diyen Bakan Kacır, şöyle devam etti: "Bununla birlikte muazzam bir araştırma geliştirme ve inovasyon altyapısını son 22 yılda inşa ettik. Türkiye'nin dört bir yanında teknoparklarımız var şimdi. AK Parti iktidara geldiğinde teknoparklarımızın sayısı 2'ydi şimdi 106 teknoparktan söz ediyoruz. Teknoparklarda 11 bin 500'den fazla teknoloji girişimcimiz inovasyon odaklı çalışıyor. Yine AK Parti iktidara geldiğinde teknoparklarda sadece 56 firmamız vardı. Ar-Ge insan kaynağını 29 binden 292 bine bu dönemde çıkardık. Bir Ar-Ge ordusu kurduk ve bunun müspet neticelerini, başarılarını savunma sanayii başta olmak üzere pek çok alanda artık görüyoruz, sadece biz görmüyoruz bütün dünya görüyor." REKLAM 'SAVUNMA SANAYİİNDE YERLİ ÜRETİM YÜZDE 80' Savunma sanayiinde yerli- milli sistemlerin ve ürünlerin payını yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıkardıklarını anlatan Bakan Kacır, "Bakınız Avrupa Birliği ülkelerinde savunma sanayiinde dışa bağımlılık bugün yüzde 80'dir. Biz ise dışa bağımlılığımızı yüzde 20'ye düşürdük. Hava platformlarında, kara araçlarında, deniz platformlarında, uydu sistemlerinde kendi ihtiyaçlarını kendi görebilen bir ülke haline geldik. Görüntüleme uydularında Rasat, İmece, Göktürk uydularıyla elde ettiğimiz tecrübeyi haberleşme uydularında Türksat 6A ile taçlandırdık. Kendi haberleşme uydusunu üretebilen 4 bin 250 kilogramlık bir uyduyu 36 bin kilometredeki yörüngeye yerleştiren ve kullanabilen ve bütün bu süreçleri kendi imkanlarıyla yerli ve milli olarak icra edebilen, kendi imkanlarıyla yapabilen sayılı ülkeler arasındayız. Dünyada sadece 11 ülke haberleşme uydusu yapacak imkan ve kabiliyete sahip, bunlardan biri Türkiye'dir" dedi.

Türkiye'nin 20. yüzyılda hava araçlarında iddialı bir ülke olmadığını, Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ gibi müteşebbislerin bu konuda birtakım öncü çalışmalar yapsa da o yılların Türkiye'sinde bu çalışmaların hep akamete uğratıldığını, önlerinin kesildiğini kaydeden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "İnsansız hava araçlarında robot uçaklar diyebileceğimiz İHA, SİHA teknolojisinde Türkiye bugün dünya lideri. Hem de açık ara dünya lideri. Bütün küresel İHA pazarının yüzde 68'i Türk markalara, Türk sistemlere ait. Bütün bunlar bizler için gurur vesilesi olduğu kadar gelecek adına da umut vesilesi. Çünkü hedefimiz özellikle 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi kapsamında yürüteceğimiz çalışmalarda benzer başarıları sanayinin teknolojinin diğer alanlarına da hızla yaygınlaştırılabilmek. Otomotiv sektörünü hızla dönüştürüyoruz. Türkiye'nin otomobili Togg önemli bir adım. Tıpkı Almanlar gibi, Fransızlar, İtalyanlar, Koreliler, Japonlar, Amerikalılar gibi kendi otomobil markası olan bir ülke konumundayız. Devrim otomobili bu hedefe yönelik bir çalışmaydı fakat o da akamete uğratılmıştı. Şimdi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devrin otomobiliyle yarım kalmış hayalimizi gerçeğe dönüştürüyoruz ama daha yapacak çok işimiz var. Biyoteknolojide, yapay zekada, kuantum teknolojilerinde TEKNOFEST kuşağı ile birlikte inşallah Türkiye'ye geleceğe çok daha güçlü yürüyecek" diye konuştu.

Bakan Kacır, "Dünya çapında ilgi odağı olan Salda Gölü'nün yanı başında üniversitemizle birlikte uzay bilimleri odaklı bir bilim merkezini de TÜBİTAK desteğiyle önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz. Şimdiden Burdur'umuza, Burdur'un gençlerine, çocuklarına hayırlı olsun diyorum" dedi. Bakan Kacır, daha sonra MHP İl Başkanlığı ile 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikayı ziyaret ettikten sonra Burdurlu sanayici ve iş insanları ile istişare toplantısı yaptı.