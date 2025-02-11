Bakan Kacır duyurdu: Market fiyat bilgileri erişime açıldı

Zincir marketlerdeki 50 bine yakın ürünün fiyatlarına erişilebilecek ve karşılaştırma yapılabilecek olan internet sitesi erişime açıldı.

Konuya ilişkin olarak açıklama yapan Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şunları söyledi:

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"Merkez Bankası ve diğer ilgili kamu kurumlarının araştırmaları için TÜBİTAK eliyle yürüttüğümüz çalışmanın ürünü olan internet sitesini tüm vatandaşlarımızın istifadesine ve erişimine açtık.

Böylelikle herkes, zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görecek ve karşılaştırma yapabilecek."

https://t.co/DiGYxcbIwy



Merkez Bankası ve diğer ilgili kamu kurumlarının araştırmaları için TÜBİTAK eliyle yürüttüğümüz çalışmanın ürünü olan internet sitesini tüm vatandaşlarımızın istifadesine ve erişimine açtık.



Böylelikle herkes, zincir market şubelerindeki 50 bine yakın… pic.twitter.com/P3WOPKqv19 — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) February 11, 2025

HANGİ MARKETLER VAR?

Merkez Bankası ile birlikte yürütülen proje kapsamında 7 zincir marketin verileri TÜBİTAK BİLGEM sistemlerine aktarıldı. Fiyat bilgileri paylaşımda olan zincir marketler arasında; A101, BİM, CarrefourSA, HAKMAR, MİGROS, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve ŞOK marketleri yer alıyor.

TÜBİTAK BİLGEM, gelen veriler üzerinde aykırı değerlerin temizlenmesi ve veri kalitesinin artırılması amacıyla birtakım metotlar uygulayarak, algoritmalar geliştirdi. Bu yöntemle temizlenen veriler, CimriMarkette ve MarketTamam uygulamaları ile paylaşılarak, bu uygulamalar marifetiyle anlık yayınlanıyor. Ayrıca “Market Fiyatı” mobil uygulaması da yakında erişime açılacak.

*Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

*Görsel temsili