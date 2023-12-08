Bakan Kacır'dan "sanayide yeşil dönüşüm" çalışmalarına ilişkin açıklamalar

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilişim Vadisi'nde Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından düzenlenen OSB Yıldızları Ödül Töreni'nde kamuoyuyla paylaştığı "Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası" ve "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi" ile ilgili gazetecilere açıklamada bulundu.

Türkiye'nin teknoloji üssü Bilişim Vadisi'nde çok anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Kacır, ödül töreninde sanayicilerle bir araya geldiklerini söyledi.

Kacır, Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında Cumhuriyet'in ikinci asrını "Türkiye Yüzyılı" yapmak adına büyüme yolculuğuna, kalkınma yolculuğuna devam ettiğini vurgulayarak, bu yolculukta son 21 yılda sayılarını 192'den 353'e, istihdam düzeyini 415 binden 2,5 milyonun üzerine yükselttikleri organize sanayi bölgelerinin lokomotif rol üstlendiğini kaydetti.

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Törende, organize sanayi bölgelerinde faaliyetlerini sürdüren; satışlarını, ihracatlarını, istihdamlarını, kadın istihdamlarını, AR-GE faaliyetlerini ve yeşil teknoloji yatırımlarını artıran sanayicileri ödüllendirdiklerini aktaran Kacır, bu vesileyle Türk sanayisi için çok önemli olduğunu değerlendirdikleri yeni müjdeleri de hem sanayiciler hem de kamuoyuyla paylaştıklarını dile getirdi.

"YEŞİL OSB PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ"

Bakan Kacır, geçen dönemde Dünya Bankası ortaklığında Yeşil OSB Projesini hayata geçirdiklerini, organize sanayi bölgelerindeki yeşil dönüşüm altyapı yatırımlarına 300 milyon dolarlık bir kaynak sağladıklarını anlatarak, "Bugün de yine Dünya Bankası ortaklığında bu kez 450 milyon dolar bütçeli bir programı hayata geçiriyor ve Yeşil Sanayi Projesini başlatıyoruz. Bu programın önemli bir bileşeni; özellikle KOBİ'lerimizin yeşil dönüşümünü hızlandırmaya dönük projeleri desteklemek üzere 250 milyon dolar tutarlı bir programla KOSGEB eliyle yürütülüyor olacak. Gerek yeşil dönüşüm gerekse dijital dönüşüm çalışmalarımızda süreci, iki kanatlı olarak değerlendiriyoruz. Bir yandan dönüşümün hızlanmasını sağlarken diğer yandan da bu dönüşümü gerçekleştirmemizi mümkün kılacak teknolojileri de yerli ve milli imkanlarla geliştirmeyi önemsiyoruz. Bu anlayışla Türkiye Yeşil Sanayi Projesi'nin önemli bir bileşenini de TÜBİTAK eliyle yürütüyor olacağız. 175 milyon dolarlık bir kaynağı, yeşil dönüşüm teknolojilerinin Türkiye'de geliştirilebilmesi ve sanayimizin kullanımına sunulabilmesi için TÜBİTAK eliyle AR-GE ve inovasyon yapan firmalarımıza sunuyor, sağlıyor olacağız" şeklinde konuştu.

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Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sınırda karbon düzenlemeleri kapsamında özellikle demir çelik, gübre, plastik, kimya gibi sektörlerde yeşil dönüşümü hızlandırmayı amaçladıklarını vurgulayan Kacır, "Yine çimento ve seramik sektörleri de yeşil dönüşümde öncelikli sektörler olarak desteklerimizden yararlanacak sektörler olacak" dedi.

Kacır, bütün bu sektörlerde EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) ortaklığında adım adım Türkiye'nin sanayisinin yeşil dönüşüm yol haritalarını hazırlarken bir yandan da TÜBİTAK eliyle yine Yeşil Dönüşüm Teknoloji Yol Haritalarını hazırlamış ve istifadeye sunmuş olduklarını ifade etti.

"300 MİLYAR TL'LİK KREDİ İMKANINDAN YARARLANMAK İSTEYEN SANAYİCİLERİMİZİN BAŞVURULARINI ALACAĞIZ"

Bakan Kacır, bugün bir müjdeyi daha sanayiciler ve yatırımcılarla paylaştıklarını dile getirerek, "Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankamızla peşin sıra duyurmuş olduğumuz yatırım taahhütlü avans kredisi uygulamasının yeni döneminin ilk çağrı programını 20 Aralık itibarıyla açacağımızı duyurmuş olduk. Program kapsamında 284 öncelikli ürün ve 261 öncelikli teknoloji alanını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğimizle kamuoyuna duyurmuştuk. Şimdi 20 Aralık'tan itibaren 300 milyar liralık, 3 yıl boyunca sağlanacak uygun koşullarda, uzun vadeli kredi imkanından yararlanmak isteyen sanayicilerimizin, yatırımcılarımızın başvurularını alacağız" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna değer katan, alın teriyle akıl teriyle yatırım, istihdam, üretim, ihracat rotasında yürüttükleri çalışmalara katkı sağlayanlara tüm imkanları sunmak, önlerindeki tüm engelleri kaldırmak için bir seferberlik ruhuyla çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayan Kacır, tüm bu projelerin, programların, sanayicilere ve yatırımcılara hayırlı olmasını diledi.