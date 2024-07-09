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        Haberler Ekonomi Otomobil Bakan Kacır'dan BYD açıklaması - Otomobil Haberleri

        Bakan Kacır: Türkiye, BYD'nin en önemli üretim üslerinden biri olacak

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çinli BYD firmasının Türkiye'ye yatırım kararını değerlendirerek, "Türkiye, dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin en önemli üretim üstlerinden biri olacak ve burada üretilen araçlar ve teknolojiler büyük ölçüde Avrupa pazarlarına ve diğer ihracat pazarlarına sunuluyor olacak" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 06:59 Güncelleme: 09.07.2024 - 06:59
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        Bakan Kacır'dan BYD açıklaması
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türksat Gölbaşı Kampüsü'nde Türksat 6A'nın fırlatılması nedeniyle düzenlenen törende basın mensuplarına açıklamada bulundu.

        Türkiye'nin görüntüleme uydularında önemli kazanımlar sağlayıp, tecrübe biriktirdiğine işaret eden Kacır, bu tecrübeyi Türksat 6A ile birlikte haberleşme uydularına taşıdıklarını söyledi.

        Bakan Kacır, uydu geliştirme alanında kabiliyetlerini bir üst sınıfa taşıyacak tecrübeyi Türksat 6A ile birlikte kazandıklarını aktardı. Uydunun hem ticari hem de stratejik yönüyle önemli bir kazanım olduğuna dikkati çeken Kacır, "İnanıyorum ki Türksat 6A, Türkiye'nin küresel uzay ekonomisinden daha fazla pay almasına da imkan sağlayacak." diye konuştu. Kacır, yıllık 600 milyar doları aşmış bir küresel uzay ekonomisinden bahsettiklerini anımsatarak, Türkiye'nin kendi haberleşme uydusunu geliştirebilen ve üretebilen bir ülke olarak gelecek dönemde bir uydu ihracatçısı olacağını vurguladı.

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        Türksat 6A'nın, Türkiye'nin bugüne dek geliştirdiği, ürettiği en yüksek değere sahip teknolojik ürün olduğunu belirten Kacır, uydunun, bu yönüyle Türkiye'nin kalkınma hedeflerine erişim konusunda da çok önemli katkı sunacağını bildirdi.

        Kacır, bu projeyle birlikte yerlilik oranının yüzde 80'in üzerinde olduğu bir milli haberleşme uydusu üretmiş olduklarına işaret ederek, "23 farklı çeşitte 84 ekipmanı yerli olarak üreterek yüzde 80'in üzerinde yerlilik düzeyine eriştik. Bugüne dek Türksat 6A projesinin geliştirme ve üretim aşamalarında 396 çevresel ve fonksiyonel test başarıyla tamamlandı." ifadesini kullandı.

        Türkiye'nin uydu geliştirebilecek insan kaynağını da yetiştirdiğini kaydeden Kacır, ülkenin kendi uydularını kendi imkanlarıyla test edebilecek bir altyapıya sahip olduğunu dile getirdi.

        Mehmet Fatih Kacır, bu altyapının da çok önemli bir kazanım olduğuna dikkati çekerek, "Çünkü bu altyapı sizde olmazsa bu testleri yurt dışında gerçekleştirmek zorunda kalacaksınız. O vakit başka ülkelere bağımlı olacaksınız ve çoğu zaman sırada beklemek zorunda olacaksınız. İşte bütün bu kabiliyetler, inşallah önümüzdeki dönemde Milli Teknoloji Hamlesi ve Milli Uzay Programı hedeflerimiz doğrultusunda, Türkiye'nin yüksek teknolojiyi rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen bir ülke olmasına önemli katkılar sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

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        "TÜRKİYE YATIRIMCILAR İÇİN DOĞRU ADRES"

        AA'nın haberine göre; Çinli elektrikli araç üreticisi BYD firmasıyla gerçekleştirilen yatırım anlaşmasına ilişkin de bilgi veren Kacır, Türkiye'nin yüksek teknoloji alanında merkez olmasını önemli bir hedef olarak gördüklerini belirtti.

        Çok büyük küresel markaların arasında milli bir marka ortaya çıkarmanın kolay iş olmadığını ifade eden Kacır, Türkiye'nin otomobili TOGG'un doğuştan akıllı ve elektrikli araç olarak tasarlanmasının, milli bir marka ortaya çıkarabilme imkanı sağladığını anlattı.

        Küresel bir şampiyonun Türkiye'ye gelerek, adım atmasını arzu ettiklerini vurgulayan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Geçtiğimiz yıl aralık ayında Shenzhen'e ziyaretimde, bu alanda lider BYD markasının başkan ve ekibiyle bir araya gelmiştik ve onları Türkiye'de yatırıma davet etmiştik. Türkiye nitelikli insan kaynağıyla önemli bir yatırım adresidir. Türkiye, sahip olduğu coğrafi konumla ve bu coğrafi konum ve altyapı yatırımları sayesinde aynı zamanda Gümrük Birliği ve 23 farklı ülkeyle imzalamış olduğumuz serbest ticaret anlaşmaları sayesinde yatırımcılara sunduğu ihracat fırsatlarıyla aslında yatırımcılar için en doğru adrestir. Türkiye'nin bu fırsatlarını yatırımcı dostu yaklaşımlarla bütünleştirerek ülkeye küresel yatırım çekme hedefi doğrultusunda gayretlerimizi sürdürdük ve nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda BYD başkanıyla bir anlaşma imzaladık. Türkiye'de başlangıçta yıllık 150 bin araç üretim kapasitesi hedeflenen ama araç üretiminin yanında AR-GE merkezi kurulmasını da amaçlayan bir yatırım planını gerçekleştirmek için hep birlikte gayret edeceğiz. İnşallah bu yatırım gerçekleştiğinde yaklaşık 5 bine erişen bir doğrudan istihdam ortaya çıkmış olacak ve bunun birkaç misli de dolaylı istihdam Türkiye'de gerçekleştirilmiş olacak. Bunun yanında inşallah Türkiye, dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin en önemli üretim üstlerinden biri olacak ve burada üretilen araçlar ve teknolojiler büyük ölçüde Avrupa pazarlarına ve diğer ihracat pazarlarına sunuluyor olacak."

        Bakan Kacır, geçen yıl 3 milyon 100 bine yakın araç üreten, elektrikli araç ve yeşil teknolojilerde küresel lider olan bir markanın Türkiye'yi tercih etmiş olmasının, kendileri için çok anlamlı olduğunu belirterek, hem otomotiv alanında hem diğer sektörlerde yeni markaların yatırım için Türkiye'yi tercih etmeye devam edeceğini kaydetti.

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        #Son dakika haberler
        #Mehmet Fatih Kacır
        #BYD
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