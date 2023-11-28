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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Kacır, BAE'li mevkidaşı Al Amiri ile bir araya geldi - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Kacır, BAE'li mevkidaşı Al Amiri ile bir araya geldi

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Birleşik Arap Emirlikleri Halk Eğitimi ve İleri Teknolojilerden Sorumlu Devlet Bakanı Sarah Al Amiri ile bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 12:25 Güncelleme: 28.11.2023 - 12:25
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        Bakan Kacır, BAE'li mevkidaşı ile görüştü
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        BAE ile uzay ve havacılık alanında gerçekleştirilebilecek somut işbirliklerinin görüşüldüğü toplantıda, uzay teknolojileri ve uzaya bağımsız erişim için ülkeler arasında geliştirilebilecek ortak projeler ele alındı.

        Kacır, burada yaptığı konuşmada, iki ülkenin dinamik ekonomiye ve zengin tarihe sahip olduğunu, 2030'a kadar uzay ekonomisinin büyüklüğünün 1 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini belirtti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, Türkiye'nin uzay sanayisindeki yeteneğini ileri seviyelere taşımayı hedeflediklerini vurgulayan Kacır, uzaya gönderilecek Türk astronotların çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

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        Kacır, Türkiye'nin kendi uydularını üretme, geliştirme ve test etme imkanına sahip olduğuna dikkati çekti.

        "TÜRKİYE İLETİŞİM UYDULARINI ÜRETEN 10 ÜLKEDEN BİRİ OLACAK"

        TÜRKSAT 6A'nın üretim aşamasının tamamlandığını hatırlatan Kacır, "Yıl sonuna kadar test aşamalarını devam ettireceğiz. Gelecek yıl TÜRKSAT 6A'nın tamamlanmasıyla Türkiye, iletişim uydularını kendisi üretme imkanına sahip 10 ülkeden biri olacak" ifadesini kullandı.

        Milli Uzay Programı'nın başarısında uluslararası işbirliklerinin önemli olduğunun altını çizen Kacır, uzayın barışçıl amaçlarla kullanımını desteklemek için doğru ülkelerle güçlü ilişkiler kurduklarını bildirdi.

        Kacır, BAE'nin uzay alanındaki projelerini ve adımlarını dikkatle takip etiklerine de işaret ederek, şunları kaydetti:

        "BAE'nin uzaya dönük vizyonu hem kendi ülkesinin gelişmesini destekliyor, araştırma ve üretim kapasitesini artırıyor hem de önemli uluslararası işbirliklerine de imkan sağlıyor. İki ülkenin uzay alanındaki proje ve işbirlikleri, yine ülkelerimizin ekonomisi ve ekosistemi üzerinde pozitif bir etki oluşturacak."

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