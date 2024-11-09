Bakan Işıkhan İŞKUR'un 10 aylık istihdam verilerini açıkladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un Ocak-Ekim döneminde 1 milyon 201 bin 927 vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini bildirdi. Bakan Işıkhan, "Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR aracılığıyla iş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi
İŞKUR'un Ocak-Ekim dönemindeki hizmetlerine ilişkin verileri içeren Ekim ayı İstatistik Bülteni yayımlandı.
İŞKUR'un açıkladığı rakamları sosyal medya hesabından paylaşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2024 yılı Ocak-Ekim ayları arasında, 1 milyon 201 bin 927 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında 2 milyon 615 bin 492 bireysel görüşme gerçekleştirdik" dedi.
Bakan Işıkhan, "Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR aracılığıyla iş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Ocak-Ekim döneminde İŞKUR'a bireysel danışan sayısı 2 milyon 7 bin 910 olarak açıklanırken, aktif işgücü programından yararlanan vatandaş sayısı da 57 b,n 797 oldu.