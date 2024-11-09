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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Işıkhan İŞKUR'un 10 aylık istihdam verilerini açıkladı - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Işıkhan İŞKUR'un 10 aylık istihdam verilerini açıkladı

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un Ocak-Ekim döneminde 1 milyon 201 bin 927 vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini bildirdi. Bakan Işıkhan, "Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR aracılığıyla iş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2024 - 09:22 Güncelleme: 09.11.2024 - 09:22
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        Bakan Işıkhan İŞKUR istihdam verilerini açıkladı
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        İŞKUR'un Ocak-Ekim dönemindeki hizmetlerine ilişkin verileri içeren Ekim ayı İstatistik Bülteni yayımlandı.

        İŞKUR'un açıkladığı rakamları sosyal medya hesabından paylaşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2024 yılı Ocak-Ekim ayları arasında, 1 milyon 201 bin 927 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında 2 milyon 615 bin 492 bireysel görüşme gerçekleştirdik" dedi.

        Bakan Işıkhan, "Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR aracılığıyla iş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        Ocak-Ekim döneminde İŞKUR'a bireysel danışan sayısı 2 milyon 7 bin 910 olarak açıklanırken, aktif işgücü programından yararlanan vatandaş sayısı da 57 b,n 797 oldu.

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